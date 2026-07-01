Novak Đoković otkriva kako mu je pobeda nad Sinerom na Australijan openu pomogla da shvati mnoge stvari.
Srpski teniser Novak Đoković nije mnogo igrao u 2026. godini, ali nam je već na Australijan openu nagovijestio da je i dalje u konkurenciji za trofeje. Igrao je Đoković finale u Melburnu protiv Karlosa Alkaraza, pošto je prethodno izbacio Janika Sinera, a kako je sam rekao sada na Vimbldonu - to iskustvo mu je pomoglo da shvati mnoge stvari o sebi i njima.
"Da, to je za mene bez sumnje bila pobjeda godine u 2026. Znate, pobijediti dvostrukog uzastopnog šampiona i prvog tenisera svijeta Janika Sinera u Australiji... Vau. I to nakon što sam, mislim, imao negativan niz protiv njega od nekih pet poraza - četiri ili pet poraza zaredom. Bilo je epski, iskreno. Igrali smo preko četiri i po sata, bio je to meč u pet setova", rekao je Đoković i potom objasnio zašto mu je to toliko značilo u tom trenutku.
"To je prije svega meni dokazalo, više nego bilo kome drugom, da još uvijek mogu da im pariram i pritisnem ih... Naročito igrače poput Sinera i Alkaraza i to na najvećoj sceni. Mogu da da igram do pet setova i da pobijedim".
Kako sam kaže Đoković, shvatio je poslije toga da i dalje može da se takmiči uprkos tome što su ga mnogi otpisali jer ima sada već 39 godina: "To mi je jako značilo za moje samopouzdanje. To je još jedna dodatna motivacija da nastavim dalje, da nastavim da 'grizem' i da vjerujem da mogu da se domognem još jednog... Hm, barem još jednog grend slem trofeja", zaključio je Nole u razgovoru za "Tennis Channel".
Može li Novak do titule na Vimbldonu?
Novak Đoković je solidno počeo Vimbldon i u prvom kolu je bio bolji od Jibing Vua iz Kine (3:1), ali će morati znatno bolje ako hoće do osmog pehara u Londonu. Pred njim je jako komplikovan žrijeb, iako Karlos Alkaraz ne učestvuje zbog povrede.
Ovako izgleda projektovani žrijeb za Noleta:
- 1. kolo - Vu (3:1)
- 2. kolo - Cicipas
- 3. kolo - Rinderkneš
- 4. kolo - Fonseka
- četvrtfinale - Ože-Alijasim
- polufinale - Siner
- finale - Zverev