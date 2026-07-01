Novak Đoković otkriva kako mu je pobeda nad Sinerom na Australijan openu pomogla da shvati mnoge stvari.

Izvor: YouTube/screenshot/Tennis Channel

Srpski teniser Novak Đoković nije mnogo igrao u 2026. godini, ali nam je već na Australijan openu nagovijestio da je i dalje u konkurenciji za trofeje. Igrao je Đoković finale u Melburnu protiv Karlosa Alkaraza, pošto je prethodno izbacio Janika Sinera, a kako je sam rekao sada na Vimbldonu - to iskustvo mu je pomoglo da shvati mnoge stvari o sebi i njima.

"Da, to je za mene bez sumnje bila pobjeda godine u 2026. Znate, pobijediti dvostrukog uzastopnog šampiona i prvog tenisera svijeta Janika Sinera u Australiji... Vau. I to nakon što sam, mislim, imao negativan niz protiv njega od nekih pet poraza - četiri ili pet poraza zaredom. Bilo je epski, iskreno. Igrali smo preko četiri i po sata, bio je to meč u pet setova", rekao je Đoković i potom objasnio zašto mu je to toliko značilo u tom trenutku.

"To je prije svega meni dokazalo, više nego bilo kome drugom, da još uvijek mogu da im pariram i pritisnem ih... Naročito igrače poput Sinera i Alkaraza i to na najvećoj sceni. Mogu da da igram do pet setova i da pobijedim".

Kako sam kaže Đoković, shvatio je poslije toga da i dalje može da se takmiči uprkos tome što su ga mnogi otpisali jer ima sada već 39 godina: "To mi je jako značilo za moje samopouzdanje. To je još jedna dodatna motivacija da nastavim dalje, da nastavim da 'grizem' i da vjerujem da mogu da se domognem još jednog... Hm, barem još jednog grend slem trofeja", zaključio je Nole u razgovoru za "Tennis Channel".

Može li Novak do titule na Vimbldonu?

Novak Đoković je solidno počeo Vimbldon i u prvom kolu je bio bolji od Jibing Vua iz Kine (3:1), ali će morati znatno bolje ako hoće do osmog pehara u Londonu. Pred njim je jako komplikovan žrijeb, iako Karlos Alkaraz ne učestvuje zbog povrede.

Ovako izgleda projektovani žrijeb za Noleta: