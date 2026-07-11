Novak Đoković je izgubio od Janika Sinera, ali je pokazao da i dalje može da igra sa najboljima i to je upravo jedan od glavnih razloga zašto i dalje igra tenis.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Najbolji srpski teniser priznao je da nije mogao da parira prvom igraču svijeta, koji je tokom cijelog meča izgubio svega šest poena na prvi servis.

„Osjećao sam da kasnim pola koraka na svaki udarac. Bio je na višem nivou od mene, ništa mu nijesam mogao. Razbio me je“, rekao je Đoković nakon meča.

Uprkos porazu, Đoković je poručio da još nije donio odluku o nastavku karijere i nastupu na narednom Vimbldonu.

„Imam unutrašnju borbu koja traje tokom cijele karijere. Teško je pronaći balans između ciljeva i očekivanja. Kada sam zdrav, i dalje mogu da igram na najvišem nivou“, kazao je Đoković.

Iako nije stigao do 25. grend slem titule, polufinale Vimbldona još jednom je pokazalo da se i sa 39 godina nalazi među najboljim teniserima svijeta.