Novak Đoković - Janik Siner: 4:6, 4:6, 4:6

Izvor: Immy Thompson-Bland/IPS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na Vimbldonu u polufinalu, pošto ga je nadigrao Janik Siner. Italijanski teniser je nakon nešto više od dva sata borbe slavio maksimalnim rezultatom, sa 3:0 u setovima (6:4, 6:4, 6:4).

Đoković je od samog starta pokazao ogromnu želju i maksimalan nivo koncentracije, potpuno fokusiran na svaki poen.

U prvom setu, servis je odlično slušao i jednog i drugog, pa su uvodne gemove osvajali s priličnom lakoćom. Prvi set donio je žestok rat živaca i veliku borbu za svaki poen.

Siner je servirao bez greške, ne ostavljajući Novaku ni promil šanse da ugrozi njegov servis, a onda je u ključnom, devetom gemu Italijan uspio da napravi brejk i stigne do 5:4.

Već u narednom gemu Siner je rutinski materijalizovao stečenu prednost i obezbijedio vođstvo od 1:0 u setovima.

Preslikan scenario gledali smo i u nastavku meča! Siner je nastavio sa brutalnim servisima, bukvalno ne dozvoljavajući Novaku da ozbiljnije priprijeti i uđe u šansu.

Đoković je u nekoliko navrata uspevijao da dođe do 30:30, ali bi mu u tim prelomnim trenucima uvek nedostajalo ono malo drcnosti ili sportske sreće da prelomi poen u svoju korist.

Za razliku od njega, Italijan je svoje šanse koristio hirurški precizno, sredinom drugog seta ponovo je oduzeo servis Novaku, pobjegao na 4:3 i tako napravio ogroman korak ka osvajanju i ovog dijela igre.

Italijan je nakon toga ekspresno materijalizovao prednost i pobjegao na veliku razliku. Novak je uspio da produži nadu i smanji na 5:4, ali to je ujedno bio njegov maksimum u ovom setu, pošto Siner nije dozvolio nikakav preokret.

Zato smo na startu trećeg seta gledali smo potpuno drugačija dešavanja na terenu, ali nažalost, nimalo povoljna za Novakove navijače. Siner je odmah ubacio u veću brzinu, ekspresno oduzeo servis Đokoviću, a zatim bez muke materijalizovao prednost i pobjegao na ranih 2:0.

Davao je Novak sve od sebe da uhvati poslednji priključak i pokuša da se vrati u meč, a u jednom trenutku se izborio i za brejk loptu. Ipak, Italijan je u tom ključnom momentu ponovo ostao hladnokrvan, pa je velika šansa za povratak u meč otišla u nepovrat.

Italijan je zadržao brutalan ritam do samog kraja, rutinski odradio posao na svoj servis i bez ikakvih trzavica priveo meč kraju za konačni trijumf i plasman u veliko finale, gdje ga čeka Aleksandar Zverev.