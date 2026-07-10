Novak Đoković ima jedan problem pred polufinale Vimbldona protiv Janika Sinera

Izvor: X/@rolandgarros

Novak Đoković protiv Janika Sinera traži mjesto u finalu Vimbldona. Najbolji teniser svih vremena igraće protiv prvog na svijetu u polufinalu trećeg grend slema sezone. Međutim, prije tog meča pojavio se jedan snimak koji malo brine.

O čemu se radi? Objavljen je snimak posljednjeg treninga srpskog asa uoči meča. I, na njemu se vidi da postoji jedan problem. U pitanju je posebna traka koju Novak nosi na lijevoj nozi, zbog problema sa zglobom i listom koje ima posle meča sa Feliksom Ože-Alijasimom i duela koji je trajao 315 minuta.

Novak je završio taj meč, slavio poslije drame i nadamo se da je sve ovo samo mera predostrožnosti za Novaka za sam meč. Biće ovo 12. okršaj Srbina i Italijana, Siner vodi sa 6:5.

Novak feeling the grass before heading to Centre Court later today#Wimbledonpic.twitter.com/GEiKdYKmqk — Roland-Garros (@rolandgarros)July 10, 2026

Haos zbog promene termina

Po tradiciji Vimbldona prvi polufinalni meč igraju teniseri koji su imali dan više odmora. U ovom slučaju to su bili Đoković i Siner i trebalo je njihov meč da počne u 14.30 na Centralnom terenu. Međutim, organizatori su promijenili odluku.

Umjesto toga su prvo na terenu Saša Zverev i Artur Feri koji su imali dan manje za odmor. Zašto je donesena takva odluka? Pa, prilično je jasno. Italijan je na Rolan Garosu imao ogromne probleme zbog velike vrućine, pozlilo mu je usred meča, pa su htjeli da mu pomognu i da izbjegnu da ga stave na teren po najvećoj vrućini, neka malo zahladi prvo...