Aleksander Zverev prvi put u karijeri plasirao se u polufinale Vimbldona, nakon što je pobijedio Tejlora Frica poslije dva sata borbe.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Vimbldona nakon što je, poslije dva sata borbe u Londonu, savladao Tejlora Frica rezultatom 6:4, 6:4, 6:2. Njemački teniser je na taj način prvi put u karijeri izborio plasman među četiri najbolja igrača na Vimbldonu, ali i zakazao duel sa Arturom Ferijem, zvijezdom ovogodišnjeg takmičenja u Engleskoj.

Zverev se posebno oslanjao na snažan servis u prvom setu, u kojem je imao čak osam as udaraca, što mu je pomoglo da sačuva svaki svoj servis gem. Dobra igra omogućila mu je i da dođe do ranog brejka i povede 2:1, pa je, s obzirom na to da je konstantno bio korak ispred rivala, uspio mirno da privede prvi set kraju.

U drugom setu viđena je nešto veća borba. Tejlor Fric je bio taj kojem su as servisi išli od ruke, ali to nije bilo dovoljno da ozbiljnije parira igri Nijemca. Zverev je ostao gotovo nepogrešiv pri prvom servisu, a odlično ga je služio i drugi početni udarac. Već na samom startu seta Fric je bio u problemu - Zverev je imao priliku za brejk, ali je Amerikanac ipak uspio da povede 1:0.

Kasnije se igralo gem za gem, sve do rezultata 4:4, kada je Zverev uspio da nadmudri rivala i poslije 40 minuta borbe dođe do novog brejka. Istim rezultatom kao u prvom setu priveo je i drugi dio igre kraju.

Iako se igrao treći set, Zverev je izgledao mnogo bolje i djelovalo je da je "posao završen". Tako je i bilo. Napravio je rani brejk, a zatim još jedan za veliko vođstvo od 4:1, čime je praktično prelomio meč u svoju korist.