Dva velika objekta za koja se sumnja da su meteori obasjala su nebo iznad Novog Zelanda u razmaku od svega nekoliko dana, oduševili su građane koji su ih videli, ali uznemirili životinje.

Izvor: Instagram printscreen/nzherald

Vatrena kugla primećena je iznad delova Severnog ostrva u utorak nešto posle 22.20 časova po lokalnom vremenu, samo dva dana nakon što je sličan prizor zabeležen iznad Južnog ostrva.

Snimci sa kamera u automobilima, sigurnosnih kamera i specijalizovanih kamera za praćenje meteora prikazuju kako se nebo iznenada osvetlilo snažnim bljeskom. Brojni građani su na društvenim mrežama opisali i "ogroman prasak" koji je pratio ovaj događaj.

"Bilo je potpuno neverovatno. Pomislio sam da se avion zapalio“, napisao je jedan od očevidaca.

Drugi je naveo da je vatrena kugla bila narandžaste boje sa ljubičastim repom.

"Bila je ogromna. Videli smo kako iza nje ostaje crni dim“, napisao je jedan od svedoka, dok je drugi rekao da je to najveći meteor koji je ikada video.

"Rep je prekrivao gotovo celo nebo, a boje su bile neverovatne.“

Neki građani su prijavili da su čuli duboku tutnjavu koja je uznemirila ptice, dok je jedan svedok rekao da su mu se "krave potpuno uspaničile“.

"Čuli smo i videli sve u Ruby Beju. Zvuk je bio kao da je neko kamenom udario u metalni kontejner“, rekao je drugi očevidac.

Direktor organizacije Fireballs Aotearoa, koju čine geolozi, astronomi i građani koji prate meteore i meteorite, Stiv Vin-Haris, rekao je da je u trenutku događaja bio u đakuziju u Hoks Beju kada je nebo iznenada zasijalo.

"Video sam veliki bljesak i pomislio: 'Ne, to ne može biti meteor, bilo bi previše dobro da bude istina'“, rekao je on.

U prvi mah pomislio je da je u pitanju munja, ali su ubrzo počele da mu stižu brojne prijave očevidaca.

"Najuzbudljivije je to što su ljudi čuli zvučni udar, odnosno sonični bum. To znači da je meteor prošao relativno blizu tla“, objasnio je.

Sličan svetleći trag prijavljen je i u nedelju uveče iznad Južnog ostrva.

Organizacija Fireballs Aotearoa pozvala je stanovnike južnog dela Severnog ostrva da obrate pažnju na moguće ostatke meteora, odnosno meteorite, i da ih kontaktiraju ukoliko pronađu nešto neobično.

"Tražite crni kamen koji inače ne bi bio na tom mestu", poručio je Vin-Haris.

Prema podacima organizacije, u poslednjih 150 godina na Novom Zelandu pronađeno je svega deset potvrđenih meteorita, iako se smatra da ih je mnogo više palo, ali nikada nisu otkriveni.

Pronalaženje meteorita otežavaju mala gustina naseljenosti, nepristupačan teren i donedavno nedovoljna infrastruktura za precizno određivanje mesta pada.

Međutim, situacija se menja. Organizacija danas raspolaže mrežom od oko 200 kamera širom Novog Zelanda, a sve veći broj sigurnosnih kamera i kamera u vozilima dodatno povećava šanse da budući meteoriti budu locirani i pronađeni.

"Imamo jednu od najboljih mreža za praćenje ovakvih pojava na svetu i upravo zato ih sada mnogo češće registrujemo", zaključio je Vin-Haris.

(Gardijan/Mondo)