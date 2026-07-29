logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lepa Brena umalo nogom slomila telefon obožavateljki: Isplivao snimak sa koncerta, ljude jedno šokiralo

Lepa Brena umalo nogom slomila telefon obožavateljki: Isplivao snimak sa koncerta, ljude jedno šokiralo

Autor Jelena Sitarica
0

Lepa Brena nedavno je nastupila u Malinskoj na Krku, a snimak na kojem je podigla nogu privukao je pažnju korisnika društvenih mreža.

Lepa Brena umalo nogom slomila telefon obožavateljki: Isplivao snimak sa koncerta, ljude jedno šokir Izvor: instagram/irena.vk.maros

Pevačica Lepa Brena napravila je šou za pamćenje tokom nastupa u Krku, a jedan snimak postao je instant viralan.

Sve se dešavalo tokom izvođenja pesme "Kolovođa", kada je Brena "zadigla" plašt koji je nosila pokazavši noge, a potom je, tokom koreografije umalo pogodila jednu od obožavateljki u publici. 

"Ono kad ti Lepa Brena skoro razbije nogom iPhone 17 Pro Max", navela je korisnica Instagrama koja je objavila ovaj snimak.

Izvor: Instagram printscreen

Izvor: Instagram printscreen

Izvor: Instagram printscreen

Komentari su se samo smenjivali, a ljude je šokiralo da Brena i dan-danas izgleda kao u vreme kada je tek počinjala karijeru:

"Kakve noge, brate mili. Bolje nego mi mlađe", "Kad su godine samo broj", "Bravo, Breno. Još si najbolja. Te tvoje duge noge se ne menjaju. Zgodna i prelepa", neki su od komentara.

Pogledajte snimak:

Inače, Brena se nakon nastupa obratila publici:

"Hvala, Krk! Lepši povratak sa kraće pauze nisam mogla ni da zamislim. Noć za pamćenje! Volim vas", navela je nakon koncerta.

Podsetite se i kako je Brena izgledala na početku:

Tagovi

Lepa Brena telefon koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ