Lepa Brena umalo nogom slomila telefon obožavateljki: Isplivao snimak sa koncerta, ljude jedno šokiralo

Lepa Brena nedavno je nastupila u Malinskoj na Krku, a snimak na kojem je podigla nogu privukao je pažnju korisnika društvenih mreža.

Izvor: instagram/irena.vk.maros

Pevačica Lepa Brena napravila je šou za pamćenje tokom nastupa u Krku, a jedan snimak postao je instant viralan.

Sve se dešavalo tokom izvođenja pesme "Kolovođa", kada je Brena "zadigla" plašt koji je nosila pokazavši noge, a potom je, tokom koreografije umalo pogodila jednu od obožavateljki u publici.

"Ono kad ti Lepa Brena skoro razbije nogom iPhone 17 Pro Max", navela je korisnica Instagrama koja je objavila ovaj snimak.

Izvor: Instagram printscreen

Izvor: Instagram printscreen

Izvor: Instagram printscreen

Komentari su se samo smenjivali, a ljude je šokiralo da Brena i dan-danas izgleda kao u vreme kada je tek počinjala karijeru:

"Kakve noge, brate mili. Bolje nego mi mlađe", "Kad su godine samo broj", "Bravo, Breno. Još si najbolja. Te tvoje duge noge se ne menjaju. Zgodna i prelepa", neki su od komentara.

Pogledajte snimak:

Inače, Brena se nakon nastupa obratila publici:

"Hvala, Krk! Lepši povratak sa kraće pauze nisam mogla ni da zamislim. Noć za pamćenje! Volim vas", navela je nakon koncerta.

Podsetite se i kako je Brena izgledala na početku: