Američka vojska saopštila je da je Iran izveo raketni napad na američke snage raspoređene na Bliskom istoku, ali da su sve ispaljene balističke rakete uspješno presretnute. Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je gađala američku bazu i komandni centar u Jordanu.

Izvor: ABC news/Youtube/printscreen

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da je Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) ispalila više balističkih raketa u, kako navodi, pokušaju iznenadnog napada na američke snage stacionirane na Bliskom istoku.

U objavi na društvenoj mreži X, CENTCOM je naveo da su sve rakete presretnute i da američke snage ostaju u stanju visoke pripravnosti.

Prema podacima Jordanske novinske agencije, iznad Jordana je presretnuto pet balističkih raketa.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM)July 28, 2026

Iran: Gađali smo američku bazu u Jordanu

Sa druge strane, IRGC je saopštio da su njegove vazduhoplovne snage gađale američku vazdušnu bazu i komandni centar Centralne komande SAD u Jordanu sa nekoliko balističkih raketa.

"Dok god se nastavljaju prijetnje Islamskoj Republici Iran i nezakonite i neprijateljske akcije američkih snaga protiv naših interesa, otpor će se nastaviti", navodi se u saopštenju koje je prenijela iranska državna televizija IRIB.

Prema izvještajima sa terena, najnoviji napad djeluje kao preventivna akcija Irana, a ne kao odgovor na prethodne događaje.

Novi američko-saudijski napadi u Iraku

Istovremeno, zajednički vazdušni udari SAD i Saudijske Arabije u Iraku usmrtili su najmanje 20 pripadnika iračkih Narodnih mobilizacionih snaga (PMF), dok su 32 osobe ranjene, saopštila je ta grupa.

Američka i saudijska strana navode da su mete bile proiranske milicije odgovorne za napade na američke vojnike i saudijsku energetsku infrastrukturu.

Iračko predsjedništvo osudilo je napad, ocjenjujući ga neprihvatljivim i poručilo da odbacuje svaki napad na teritoriji Iraka, ali i korišćenje iračke teritorije za napade na susjedne države.

Tramp i Netanjahu razgovarali u Bijeloj kući

Napad Irana dogodio se u trenutku kada se američki predsjednik Donald Tramp sastao u Bijeloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Analitičari ocjenjuju da je Teheran ovim potezom želeo da pošalje poruku Vašingtonu da mora biti uključen u sve buduće pregovore i odluke koje se tiču regiona.

Raste napetost i na tržištu nafte

Nakon potvrde iranskog raketnog napada, cijene nafte ponovo su porasle. Američka sirova nafta poskupljela je za više od četiri odsto i premašila 82 dolara po barelu, dok je cena nafte Brent porasla iznad 88 dolara.

Istovremeno, Iran je saopštio da je u Ormuskom moreuzu zaustavio tri naftna tankera zbog, kako tvrdi, plovidbe "nebezbjednom i ilegalnom rutom". Teheran je ujedno odbio predlog Omana o zajedničkom upravljanju pomorskim saobraćajem kroz taj strateški prolaz.

(Al Džazira/Mondo)