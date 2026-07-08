Novak Đoković moraće da plati novčanu kaznu...

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Organizatori Vimbldona kaznili su sedmostrukog šampiona Novaka Đokovića sa 5.600 funti (oko 6.500 eura ili 7.500 dolara).

Izvještaj o sankcijama koji je Vimbldon objavio u utorak uveče potvrđuje da je Novak sankcionisan zbog prekršaja koji je zvanično kategorisan kao "glasna vulgarnost".

Mada čelnici turnira nisu precizirali konkretan trenutak koji je izazvao reakciju, pretpostavlja se da je do kazne došlo tokom tenzijom nabijenog meča četvrtog kola protiv Romana Safijulina. Đoković je dobio zvaničnu opomenu od sudije u trećem setu, nakon što je posle pretrpljenog brejka za 2:0 burno reagovao i uzviknuo psovke na našem jeziku.

Sličan nalet frustracije viđen je i nešto kasnije u istom setu, kada je Safijulin snažnim forhendom gađao direktno u Novaka. Pošto se jedva izmakao, srpski teniser je nezadovoljstvo iskalio tako što je lopticu bacio u vazduh i snažno je raspalio reketom.

Đoković iskren: "Nisam ponosan na slomove"

Posle plasmana u narednu rundu, Novak je otvoreno priznao da ne opravdava ovakve reakcije na terenu.

"Ponekad jednostavno morate da izbacite iz sebe sve ono što se skuplja unutra. Naravno da nisam ponosan kada doživim takav emotivni slom ili kada dobijem opomenu. To sigurno nije nešto što priželjkujem, ali kada se desi, desi se. Trudim se da to što prije eliminišem, zaboravim i samo se fokusiram na naredni poen i izazov koji me čeka" izjavio je Đoković.

Ko je još kažnjen na Vimbldonu?

Novak Đoković nije jedini koji se našao na udaru disciplinaca. Identičnu kaznu od 5.600 funti zaradili su brazilski talenat Žoao Fonseka (zbog lomljenja reketa), Hubert Hurkač (takođe zbog vulgarnog rječnika), kao i Džulijan Keš. Pored njih, kažnjena je i prva grupa od 11 tenisera, među kojima su Damir Džumhur, Tanasi Kokinakis i Korenten Mute.