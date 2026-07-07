Rodžer Federer je usamljen u loži dočekao kraj dana na Vimbldonu, prekinutog zbog policijskog časa.

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Jedan od najboljih tenisera u istoriji Rodžer Federer sam je sjedio u kraljevskoj loži Vimbldona u ponedjeljak uveče. Gledao je meč Aleksandra Zvereva i Jiržija Lehečke, koji je prekinut zbog "policijskog časa" u 23 sata po lokalnom vremenu. Zbog toga je Švajcarac morao zajedno sa igračima i svim gledaocima da ode sa stadiona.

Federer je uvijek posebno dočekan na Vimbldonu, i dalje je rekorder sa osam osvojenih titula (ima jednu više od Novaka Đokovića), a u ponedjeljak je pratio nekoliko mečeva. Gledao je kako igraju Jasmina Paolini i Aleksandra Eale, pa onda i Bugarina Grigora Dimitrova protiv Britanca Artura Ferija.

Kraj njega sjedio i mladi as Formule 1

U jednom trenutku, društvo je Švajcarcu pravio i vodeći vozač u Formuli 1 Andrea Kimi Antoneli, koji je obučen u odijelo uživao u tenisu kraj Švajcarca. U toku večeri Italijan je napustio svoje mjesto, a Švajcarac je ostao sve do kraja - i onda kada je u loži bilo samo četvoro gledalaca, raštrkanih na više pozicija.

Fotografi su tako dobili jedinstvenu priliku da naprave fotografiju usamljenog Federera u kraljevskoj loži, pred kojom je podizao trofeje - prvi put 2003, a posljednji 2017. godine.

Rodžera često pominju Novaku ovih dana

Novak Đoković je na ovogodišnjem izdanju turnira stigao, pa prestigao još jedan Federerov rekord. Sada je Srbin vlasnik rekorda sa 106 pobeda na Vimbldonu, što su Englezi pokušali da mu ospore.

To se i moglo očekivati, a znao je i Novak, pa je ironično odgovorio na izjavu da je stigao Rodžera, ali još nije Martinu Navratilovu. "Siguran sam da će se pojaviti još neko kada stignem i njen rekord", rekao je tada Đoković.

Novaku te stvari ipak ne odvlače previše pažnje, pa je prije meča protiv Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu odbrusio novinaru na konferenciji: "Ne zanima me Federer".