Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ponovo je naterao brojne slavne ličnosti da mu se poklone posle spektakularnog meča od pet sati na Vimbldonu

Izvor: MN Press

Novak Đoković s pravom nosi titulu najboljeg tenisera svih vremena. Poslije pet sati borbe u četvrtfinalu Vimbldona pobijedio je Feliksa Ože-Alijasima i po ko zna koji put u karijeri natjerao legendarne sportiste da mu se poklone. Bilo je tu čestitki od strane Luke Dončića, Borisa Bekera, Useina Bolta...

Društvene mreže su se "zapalile" zbog Novaka Đokovića. Teniser koji je osvojio apsolutno sve, koji ima 39 godina i koji i dalje igra s istim žarom ponovo je primorao kolege da mu čestitaju zbog istrajnosti, borbenosti, a onda i plasmana u polufinale Vimbldona. Zbog toga su se redom na društvenim mrežama oglašavali razni sportisti.

Među prvima komentar je u svom stilu ostavio Nik Kirjos koji je jednom riječju čestitao Novaku 55. polufinale grend slema. "Zlikovac", kratko je napisao Australijanac i uz poruku stavio nekoliko "ledenih" smajlića kako bi bolje opisao pobjedu srpskog tenisera. Oglasio se i Luka Dončić koji je na Instagram storiju podijelio fotografiju Novaka Đokovića sa rezultatom i, naravno, dodao simbol koze, kao dovoljan opis nestvarne igre Beograđanina. Instagram objavu Novaku je posvetio i Usein Bolt koji je bio oduševljen igrom, kako kaže, "starog druga".Šampion NBA lige iz 2024. godine i petostruki učesnik Ol-star utakmice Al Horford takođe je imao riječi hvale za srpskog tenisera poslije njegovog nevjerovatnog nastupa.

Nekadašnji australijski teniser Pol Meknami iznio je brojne pohvale na račun Novaka Đokovića poslije još jednog nevjerovatnog podviga. "Sedmi nosilac Novak Đoković pobijedio je trećeg nosioca Feliksa Ože-Alijasima. Novak je u taj-brejku petog seta bio u režimu potpunog zaključavanja. Kakva partija! Sa 39 i kusur godina odigrao je najduže četvrtfinale i postao najstariji polufinalista u muškoj konkurenciji u posljednjih 50 godina. Rekordi samo nastavljaju da se nižu, a legenda nastavlja da raste", napisao je na Tviteru.

Nekadašnji trener Koko Gof, Andrea Agasija i Endija Rodika, Bred Gilbert, takođe je oduševljeno govorio o Đokoviću. "Nevjerovatno je gledati ovog genija kako i dalje igra na ovakvom nivou. Sada mu prva nedjelja turnira praktično služi kao priprema. Jednostavno nevjerovatno", napisao je Gilbert.

Teniska legenda Boris Beker, ujedno i bivši trener Novaka Đokovića, nije imao šta drugo da doda osim: "Iskreno, ovo je nemoguće! Novak Đoković je pobijedio Feliksa Ože-Alijasima poslije pet setova i pet sati i 15 minuta igre. Još jedna prekretnica među mnogima", poručio je Beker.

Glumac i veliki navijač NBA ekipe Njujork Niks Ben Stiler nije krio oduševljenje Đokovićevim trijumfom. "Đoković je nestvaran. Đokoviću, vau! Nevjerovatan meč. Svaka čast i Feliksu Ože-Alijasimu, kakva borba."

(MONDO)