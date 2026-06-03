Organizatori Rolan Garosa kaznili su Danijela Valjeha sa čak 65.000 dolara zbog izjave sa konferencije za medije.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Danijel Valjeho (22) neće po dobrom da pamti prvo učešće u glavnom žrijebu nekog grend slem turnira. Na Rolan Garosu je ispao u drugom kolu posle velike borbe i pet setova je izgubio od Mojzea Kuamea (Francuska). Posle toga je dao izjavu koja ga je skupo koštala...

Rolan Garos dodijelio je najveću kaznu u istoriji zbog njega i moraće da plati čak 65.000 dolara. To je polovina nagradnog fonda koju je zaradio na pariskoj šljaci. Sve zbog izjave o ženskom sudiji pošto je rekao "da bi mušk isudija mnogo bolje odradio posao nego žena koja je sudila".

"Odluka je donijeta, kažnjen je sa 65.000 dolara to je polovina nagradnog fonda. Takve reči su neprihvatljive za nas kao turnir. Takve stvari ne smiju da se izgovore", rekla je direktorka turnira Ameli Morezmo.

Šta je Danijel rekao?

Danijel Valjeho Izvor: YouTube/Tennis Actu

Tokom meča sa Kuameom je Valjeho bio ljut zbog nepristojnog ponašanja publike, vikanja usred poena, tražio je pomoć od sudije Ane Karvaljo koja je bila sudija u stolici. Ona je pokušala sve, ali je teško kontrolisati ogroman broj navijača. Onda je došao na konferenciju i rekao nešto što nije smio.

"Morao je da sudi muškarac, jer je publika veoma zahtjevna i potrebno je dosta snage da im se suprotstaviš. Nisu se ponašali dobro, prešli su sve mjere i granice. Razumijem da podržavaju sunarodnika, intenzivna je publika i bio sam spreman. Ne mogu da kažem da su loše uticali na mene, već da su njemu dali dodatnu snagu. Često se dešavalo da su glasni, da navijaju i da on tako dobija više vremena za predah i da se spremi za poen, to je koristio. Istina je da je teško i za sudiju da nađe rješenje za to", rekao je Valjeho.