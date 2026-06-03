Đoković je izgubio na Rolan Garosu, a Vilander mu postavlja izazove pred Vimbldon i kuje ga u zvijezde. Znamo da to nikada nije završilo dobro.

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Srpski teniser Novak Đoković nije imao uspjeha na Rolan Garosu gdje je eliminisan već u trećoj rundi, iako su ga neki vidjeli kao osvajača pehara usljed povrede Karlosa Alkaraza, odnosno šokantnog ispadanja Janika Sinera u drugom kolu. Nažalost, Đoković jednostavno u ovim godinama ne može da dominira na šljaci kao nekada, tako da je poslije iscrpljujuće borbe izgubio poslije velikog preokreta - sa 2:0 do 2:3 - protiv 20 godina mlađeg Žoaa Fonseke.

Na ovom turniru, pak, nije pružio toliko loše igre, posebno ako se uzme u obzir da nije imao gotovo nikakvu pripremu za napad na 25. grend slem, tako da se ova meta sada polako spominje na Vimbldonu. I ko će prvi to da spomene ako ne Mats Vilander, koji kao da uživa da prati pritisak Đokoviću?

"Ako bude igrao ovako dobro kao ovdje, biće ga veoma teško pobijediti na Vimbldonu", rekao je Vilander komentarišući igre najboljeg srpskog tenisera na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Iako je Đoković očigledno pokazao znake umora, Vilander mu "pravi pritisak" koji niko ne bi poželio: "To će uvijek biti njegova najbolja šansa da osvoji grend slem. Posebno sada kada Karlos Alkaraz ne igra. Vimbldon je za njega najlakši grend slem za osvajanje. Kada igra ovako dobro kao što je igrao ovdje, mislim da ne moramo da brinemo."

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Navikli smo u godinama iza nas da je Vilander otpisivao Đokovića onda kada to nije trebalo, a da mu je "pravio pritisak" baš kada ni sam srpski teniser nije bio ubijeđen u svoje igre.

"Jeste tu najveća prevaga iskustvo, ali i to što mnogo manje igrača zna kako se igra na travi. Veoma je teško igrati na travi jer skoro niko nije odrastao na travi. Mnogi igrači pokušavaju da igraju isto kao na tvrdoj podlozi, a to ne može. Odskok loptice je niži, moraš drugačije da ostaneš ’živ’ u poenima", smatra Šveđanin i dodaje:

"Na Rolan Garosu vjerovatno postoji 15 do 20 igrača sa kojima bi mogao da ima problem. Na Vimbldonu bih rekao da ih ima možda između pet i deset."

Šta planira Đoković?

Vidi opis "Ja ovo moram da kažem": Novak bi volio da je Vilander prećutao bar jednom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Poslije neuspjeha na Rolan Garosu, Đokovića očekuje ozbiljan pad na ATP listi i najvjerovatnije sedmo mjesto pred Vimbldon, što znači da bi lako mogao da se susretne sa braniocem titule Janikom Sinerom prije finala.

Za sada Đoković ne najavljuje da bi mogao da igra na još nekom turniru na travi pred Vimbldon, ali to ne bi trebalo isključiti ako se zna koliko malo tenisa je igrao od Australijan opena. Iako nije često to radio prethodnih godina, možda bismo mogli da ga očekujemo u Kvinsu.