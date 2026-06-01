Žoao Fonseka pobijedio je Kaspera Ruda na Rolan Garosu posle užasne odluke sudije Luize Azemar Engzel...

Žoao Fonseka prošao je u četvrtfinale Rolan Garosa. Posle pobjede u pet setova protiv Novaka Đokovića uspio je da izbaci i Kaspera Ruda posle skoro četiri sata igre - 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2.

Velika pobeda supertanentovanog Brazilca, ali je do nje došao uz veliku pomoć sudije. I to je detalj o kom se najviše priča. Nije njegova krivica, već je Šveđanka Luiza Azemar Engzel donijela skandaloznu odluku u završnici drugog seta.

Tada je neko sa tribina viknuo "aut". Rud je prekinuo poen misleći da je to uzviknuo linijski sudija. Pošto to nije bio slučaj Šveđanka je sišla da pogleda trag i pokazala je da je lopta bila u terenu. Međutim, tada se pojavio usporen snimak i na njemu se vidjelo da je navijač bio u pravu i da je bio baš veliki aut. Linijski sudija nije to vidio, ali ni ona.

Da stvari budu mnogo gore, da je ona vidjela pravi trag Rud bi osvojio drugi set. Dakle, izjednačio bi u setovima i ko zna šta bi bilo da je recimo Norvežanin bio taj koji je vodio sa 2:1 u setovima pošto je dobio treći set. Ta odluka izazvala je mnogo polemike i napravila haos u svijetu tenisa.

The chair umpire missed an out call which would have given Casper the second set over Fonseca ⤵️#RolandGarrospic.twitter.com/vg09w9nCnu — Tennis Channel (@TennisChannel)June 1, 2026

Legendarni Džim Kurijer radio je prenos tog meča i žestoko je napao organizatore Rolan Garosa. Taj turnir je jedini koji "čuva tradiciju" i drži linijske sudije, a ne kompjuter za donošenje odluka. Posle ovog skandala bi Ameli Morezmo i Francuzi morali dobro da razmisle šta će da bude dogodine...