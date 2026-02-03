Mats Vilander ocijenio da Novak Đoković može samo na jednom turniru da osvoji 25. grend slem. I za to će imati još jednu šansu.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković sanja da osvoji 25. grend slem, međutim ne polazi mu to za rukom od 2023. godine. Đoković je tada na US openu podigao 24. pehar, da bi sve do ovogodišnjeg Australijan opena čekao novu priliku za trofej. Nažalost, nije uspio da pobijedi Karlosa Alkaraza u finalu i mišljenja su podijeljena; ima onih koji kažu da je ovo najava uspješne sezone tokom koje će izazivati protivnike i na ostalim grend slemovima, dok ima i onih koji su ga već otpisali.

Mats Vilander je negdje između. Odmah po završetku finala Australijan opena, Vilander je ocijenio da je Đoković igrao dobro, da je pokazao kako treba da se ponaša poraženi u finalu, a shvativši da ga je možda i previše puta unaprijed "precrtavao" - odlučio je da kaže da će imati još jednu šansu.

Preciznije, Vilander smatra da Đoković može da se umiješa u borbu za još samo jedan grend slem i da će mu to biti posljednja prilika u karijeri da dođe do tog 25. "mejdžora".

"Nije lako izgubiti. Đoković će poslije ovog meča otići kući, a da li je spreman za još neki trofej? Hm, nema toliko igrača koji mogu da ga izazovu na Vimbldonu. Ne igra toliko igrača dobro na travi i mislim da mu je to najveća šansa da osvoji grend slem", rekao je Vilander na "Eurosportu" uz poruku da ne očekuje ništa od Srbina na Rolan Garosu, dok će mnogo toga zavisiti i od njegovog kalendara.

Vidjeli smo inače prethodne godine da je Đoković zvučao kao da se oprašta od Rolan Garosa, dao je interesantnu izjavu koja bi mogla da se protumači i kao oproštaj od pariske publike, tako da ćemo vidjeti da li će uopšte igrati u Parizu gdje mu uslovi nikako ne odgovaraju u ovim godinama.

Šta je Đoković rekao o 25. grend slemu?

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Nije nikada u karijeri Novak Đoković ni postavio taj 25. grend slem kao cilj, više su to mediji nametnuli, ali da bi volio da se to desi - volio bi, naravno. O tome je pričao i poslije poraza od Karlosa Alkaraza, kada je ipak prvo želio da se vrati porodici i da s njom razmisli o svemu.

"Ne znam, zaista ne znam da li ću ponovo doći ovdje. Vidjećemo. Ne pretvaram se i ne izvrćem istinu. Posljednjih godinu, godinu i po dana ne mogu ništa da kažem sa sigurnošću. Rekao sam da bih volio da igram na Olimpijskim igrama 2028. godine, možda jedan turnir godišnje, možda dva, možda 10. Ne mogu i ne želim da pričam o rasporedu. Samo hoću da budem sa svojim najbližima, ne mogu sad da razmišljam o narednim turnirima. Publika mi je dala mnogo, pomogli su mi i zahvalan sam im. Vratiću se u Australiju sigurno, da li kao igrač ili u nekoj drugoj ulozi, to ćemo da vidimo", zaključio je Đoković.