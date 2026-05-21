Novak Đoković će prema programu Rolan Garosa zaigrati u nedjelju

Novak Đoković u nedjelju, 24, maja, počinje učešće na Rolan Garosu. Protivnik će mu biti Francuz Đovani Mpeši Perikar, 22-godišnji Francuz visok 203 centimetara.

Susret protiv Francuza sa izraženim servisom biće drugi meč na šljaci za srpskog tenisera, koji je prethodni izgubio u Rimu od Dine Prižmića, 8. maja.

Novak je ovog četvrtka saznao imena protivnika na Rolan Garosu i žrijeb mu je izuzetno težak već od uvodnih rundi. Njegov prvi rival Mpeši Perikar prošle godine je stigao do 2. kola Otvorenog prvenstva Francuske, a najbolji rezultat na grend slem turnirima ostvario je u Vimbldonu 2024, kada je došao do 4. kola.

Mpeši Perikar i Đoković se dosad nisu sretali na zvaničnim mečevima.