Ruske provokacije usmjerene na baltičke države nijesu izolovani incidenti, već direktna prijetnja evropskoj i evroatlantskoj bezbjednosti, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Crne Gore.

Iz tog resora su kazali da Crna Gora najoštrije osuđuje “neprihvatljive prijetnje, zastrašivanje i taktike hibridnog ratovanja koje Rusija usmjerava protiv baltičkih država”.

“Provokacije usmjerene protiv Letonije, Estonije i Litvanije nijesu izolovani incidenti — one predstavljaju direktnu prijetnju evropskoj i evroatlantskoj bezbjednosti, kao i temeljnim principima na kojima počivaju mir i stabilnost u Evropi”, naveli su iz MVP-a u objavi na mreži X.

Kako su istakli, takvim agresivnim i destabilizujućim ponašanjem Rusija dodatno ugrožava mir i stabilnost širom Evrope.

Iz MVP-a su kazali da je Crna Gora, kao ponosna saveznica NATO-a, u potpunosti uz Letoniju, Estoniju i Litvaniju, potvrđujući da je bezbjednost baltičkog regiona neodvojiva od bezbjednosti cijelog Saveza.

“Svaki pokušaj podrivanja suvereniteta, stabilnosti ili demokratske otpornosti savezničkih država neprihvatljiv je i naići će na jedinstvo i odlučnost”, rekli su iz MVP-a i poručili da Crna Gora ostaje čvrsto usklađena sa Evropskom unijom i potpuno posvećena očuvanju dugoročnog mira, stabilnosti i bezbjednosti širom Evrope.