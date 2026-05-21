Krajnje neprofesonalan potez trenera Crvene zvezde.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Trener Crvene zvezde napustio je konferenciju za novinare poslije debakla u derbiju protiv Partizana. Nije htio da odgovara na pitanja poslije katastrofalnog nastupa svog tima u polufinalu ABA lige, već je zamolio novinare da ga poštede?!

"Čestitke Partizanu, zasluženo su pobijedili, nije lako davati izjavu ovako vruće glave, pod velikim emocijama, niti objašnjavati razloge i ove i one, ni upirati prstom. Ako bih molio malo i vas sve koji ste došli u najvećem broju da čujete neko zlo, da ne poštedite", rekao je Obradović, ustao i otišao.

Pogledajte tu scenu, nedostojnu pozicije trenera Zvezde i situacije u kojoj nije postupio hrabro - najblaže rečeno!

Saša Obradović: Došli ste da čujete zlo, poštedite me

U toku utakmice i još jednog, glatkog poraza Obradovićevog tima od Partizana, navijači Zvezde okrenuli su se protiv Saše Obradovića i skandiranjem ga primorali da uvede Ognjena Dobrića u igru.

Dok se meč privodio kraju i dok su navijači Zvezde u nekoliko navrata skandirali protiv uprave, sačekali su konačan poraz svog tima i skandirali Saši Obradoviću da ode iz kluba.

"Saša, odlazi", začulo se tada sa tribina, na šta je Obradović nepomično stajao i nije reagovao. U njemu je sigurno kuvalo, jer je poznato da je Zvezda njegov matični klub, u kojem je odrastao i čiji je klub ljubio i kada je dolazio kao gost. Međutim, sve to, ni status klupske legende ne pravdaju ga za to što je pobjegao od novinara i od pitanja koja interesuju čitavu javnost.

