Kristijano Ronaldo sa Al-Nasrom osvojio titulu u svojoj četvrtoj sezoni u Saudijskoj Arabiji

"Vječni" Kristijano Ronaldo konačno je uspio i postao šampion Saudijske Arabije. Na čelu Al-Nasra osvojio je titulu tamošnje Pro lige i šampionski trofej "ovjerio" svojim golovima za konačnih 4:1 protiv Damaka. Al-Nasr je tako postao šampion sa dva boda više od drugoplasiranog Al-Hilala Sergeja Milinković-Savića.

Od dolaska u Saudijsku Arabiju 2023. godine, Ronaldo je osvojio samo jedan trofej - Arapski klupski Kup šampiona, u kojem se takmiče vrhunske ekipe iz arapskih zemalja. Ipak, taj uspjeh ne može da se mjeri sa osvajanjem titule saudijske Pro lige, koju je osvojio iz četvrtog pokušaja.

Poslije 142 utakmice u dresu Al-Nasra, poslije 122 gola i 24 asistencije, Ronaldo je ostvario veliki cilj i sa saigračima skinuo sa trona Al-Itihad. Taj tim se smjenjivao na šampionskom tronu sa Al-Hilalom od Ronaldovog dolaska u ligu, a sada je vrijeme za Al-Nasr.

Ogroman novac uložili su u Al-Nasru da naprave šampionski tim, koji je Ronaldo predvodio sa 28 pogodaka ove sezone. Njegov mlađi zemljak Žoao Feliks (26) postigao je 20 i namjestio 13 golova, nekadašnje krilo Bajerna Kingsli Koman dao je devet golova i namjestio 11, slavni veteran Sadio Mane postigao je 10 prvenstvenih golova, a bio je strijelac i u večerašnjem trijumfu protiv Damaka.

Trener šampionskog tima je Žorž Žezus i zajedno sa svima u klubu ispratiće svoje igrače na Svjetsko prvenstvo u SAD. Među njima je naravno i Kristijano Ronaldo, koji će u 42. godini od 11. juna zaigrati na svom šestom i vjerovatno posljednjem Mundijalu. Poslije njega vratiće se u Saudijsku Arabiju i nastaviti da igra za Al-Nasr, sa kojim ima ugovor do kraja juna 2027.