Italijan Lućano Darderi važi za jednog od najarogantnijih tenisera na ATP turu.

Norvežanin Kasper Rud i Italijan Lućano Darderi sastaju se u polufinalu Mastersa u Rimu. Pred početak duela između 25. i 20. igrača na ATP listi viđena je jedna sramna scena.

Prije izlaska na teren, praksa je da igrači izađu pred navijače držaći za ruke "klince" koji ih isprate do mreže, a Darderi je izazvao gnjev teniske javnosti jer to nije želio da uradi.

On se pojavio na terenu kao najveća zvijezda, stavio je naočare i zaobišao dječaka koji je očekivao da će mu pružiti ruku. Očigledno ga je ponijela atmosfera jer nema često priliku da igra pred domaćim navijačima.

Svakako, nema ni pokriće za ovakvo ponašanje, pošto su mu najveći uspjesi u karijeri četvrta runda Australijan Opena i treća Vimbldona.

La diferencia entre un CABALLERO y un PAYASO se nota a los pocos segundos. Darderi es el jugador más prepotente y chulo del circuito ATP, sin ningún logro que respalde esa arrogancia.https://t.co/9cWhsb5HEVpic.twitter.com/SQo883LA3U — Christian (@Christian2dos)May 15, 2026

Darderi igra turnir iz snova u Rimu, pošto je do polufinala redom pobjeđivao Janika Hanfmana, Tomija Pola, Aleksandra Zvereva i na kraju španskog vunderkinda Rafaela Hodara.