Vojaž objavio sliku skupocjenog sata i gomile novca, reper ga odmah raskrinkao: "Pa, ovo je fotka s Pinteresta"

Vojaž je objavio fotografiju na kojoj se vidi luksuzni sat pored velike količine novca, a upravo ta objava pokrenula je lavinu komentara na internetu.

Izvor: Instagram/voyage.mp3

Reper Mihajlo Veruović Vojaž ponovo je dospio u centar pažnje na društvenim mrežama, ali ovog puta ne zbog nove pjesme ili projekta, već zbog fotografije koja je izazvala brojne reakcije među pratiocima.

Dok su pojedini smatrali da je reper jednostavno podijelio fotografiju koja mu se dopala, drugi su bili znatno kritičniji. U komentarima se odmah oglasio i reper Mili, koji je napisao: "Treća slika Pinterest", uz emotikone koji plaču od smijeha.

Vojaž je odmah odgovorio Miliju, sa kojim se već danima unazad proziva na mrežama:"Jeste, manifestujem", bio je kratak.

Korisnici društvenih mreža počeli su da dijele istu fotografiju na različitim profilima i platformama, uz poruke da se takav sadržaj lako može pronaći na internetu, kao i tvrdnje da fotografija navodno nije originalna, već da godinama kruži internetom.

Mnogi su čitavu situaciju povezali sa činjenicom da Vojaž nerijetko sa pratiocima dijeli detalje iz svog života, uključujući luksuzne automobile, putovanja i skupocjene modne komade, zbog čega je dio publike pretpostavio da je i ova fotografija trebalo da pošalje sličnu poruku.