Početak radova obuhvatiće pripremu gradilišta, dok je ugovor sa kineskim konzorcijumom vrijedan gotovo 694 miliona eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore dala je saglasnost kompaniji Monteput za izvođenje pripremnih radova na izgradnji druge dionice auto-puta Bar–Boljare, od Mateševa do Andrijevice.

Kako prenosi portal Vijesti, odluka je usvojena na sjednici Vlade održanoj u četvrtak, čime su stvoreni uslovi za početak pripremnih aktivnosti na ovoj saobraćajnici.

Prema dokumentaciji koju je razmatrala Vlada, pripremni radovi trebalo bi da počnu odmah nakon dobijanja potrebnih saglasnosti.

Kako prenosi portal Vijesti, planirani radovi obuhvatiće ograđivanje gradilišta, izgradnju pomoćnih saobraćajnica za izvođenje nasipa i usjeka, priključenje gradilišta na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu, uređenje prostora za dopremu materijala, čišćenje terena, obilježavanje gradilišta, uklanjanje rastinja, kao i iskop i odvoz zemljanog materijala.

U materijalu se navodi da je izgradnja dionice Mateševo–Andrijevica predviđena Prostornim planom Crne Gore do 2040. godine.

Kako prenosi portal Vijesti, kompanija Monteput je krajem februara potpisala ugovor sa kineskim konzorcijumom „PowerChina – STECOL – PCCD“ o projektovanju i izgradnji ove dionice auto-puta.

Vrijednost ugovora iznosi 693,97 miliona eura, a dionica će biti duga približno 23 kilometra.

Finansiranje projekta biće obezbijeđeno iz državnog budžeta, kredita od 200 miliona eura kod Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i granta Evropske unije vrijednog 150 miliona eura.

Kako prenosi portal Vijesti, kineski konzorcijum imaće rok od pet godina za izradu glavnog projekta i izgradnju dionice od Mateševa do Andrijevice.

Ugovorom je predviđen i dodatni dvogodišnji period za otklanjanje eventualnih nedostataka koji bi mogli biti uočeni nakon završetka radova.

Ova dionica predstavlja nastavak izgradnje auto-puta Bar–Boljare i jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u sjevernom dijelu Crne Gore.