Novak Đoković je u Rimu izgubio svoj prvi meč posle dva mjeseca.

Novak Đoković je odigrao prvi meč posle čak 57 dana pauze i izgubio je. Ispao je u drugom kolu turnira u Rimu od Dina Prižmića (Hrvatska) - 2:6, 6:2, 6:4. Potpuni šok za srpskog tenisera koji je odigrao savršen prvi set i onda se "ugasio". Nikome nije jasno šta se dogodilo... Sa druge strane je hrvatski teniser ostvario najveću pobjedu u karijeri.

Srpski as je sjajno otvorio meč. Nije djelovalo da je "zarđao" zbog duge pauze i svega. Dominirao je, pogađao vinere, skoro da nije griješio i rutinski je uzeo set (6:2).

Stvari su se naglo promijenile tada. U pauzi između setova je skinuo majicu i pokazao da ima probleme sa ramenom, ali to nije bio problem u ovom meču. Vidjelo se da ima probleme sa disanjem, da ne može da se kreće kako treba, da ne trči skoro uopšte. Dino je to znao da iskoristi, poveo je sa 4:0 i uspio je da dođe do izjednačenja (6:2).

U završnici tog seta je na teren ušao ljekar, ali ga je tražio Prižmić. Onda su obojica napustila teren, Novak je otišao do toaleta, Dino je otišao na ljekarski tajm-aut. Kada su se vratili, djelovalo je da se Novak budi, odigrao je dva dobre servis gema i onda je usledio šok. Pretrpio je brejk koji nije uspio da vrati do kraja meča.