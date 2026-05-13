Pogledajte kako izgleda novi stadion Bafalo Bilsa, ekipe američkog fudbala, koja je dobila zaista veličanstveno zdanje.

Bafalo Bilsi, slavna NFL franšiza, od naredne sezone igraće na novom stadionu. U pitanju je "Nju Hajmark" stadion koji ih je koštao čak 2,1 milijarde dolara, što znači da je jedan od najskupljih stadiona u istoriji.

Ako računamo samo one koji su izgrađeni, ne i one koji su još u planu i trenutno se grade, od "Nju Hajmarka" su skuplji jedino stadioni u Los Anđelesu (Remsi i Čardžersi igraju na njemu), kao i stadioni Klivlend Braunsa i Njujork Jenkisa. Za prvopomenuti je plaćeno nevjerovatnih 5,5 milijardi, stadion u Ohaju je koštao 2,4 milijarde, dok je u Njujork 2,3 (doduše s usklađenom inlacijom 3,5).

Izgradnja stadiona Bilsa bliži se kraju, a svečano otvaranje bi trebalo da bude 30. juna, dok će sve domaće mečeve igrati upravo na njemu od naredne sezone, počevši od 17. septembra i drugog kola sezone.

Stadion inače ima kapacitet od 62.000 mjesta i nudi apsolutno sve što jedan savremeni stadion može ponuditi, a kažu da je moderniji od skupljih objekata koji su spomenuti na početku teksta. Izgrađen je inače za samo tri godine i ovo znači da će Bilsi prvi put posle pola vijeka promijeniti stadion, pošto su na starom "Hajmarku" igrali od 1973. godine.

Novi "Hajmark" se gradi odmah pored starog i neće biti potpuno zatvoren ali će imati ogromnu nadstrešnicu koja pokriva oko 65 odsto tribina i zadržava buku navijača, pa se očekuje da bude akustičan.

Takođe, stadion je opremljen grejanjem terena i tribina i imaće jedan od najkompletnijih sistema za topljenje snijega, pošto znamo da su zime u Bafalu vrlo hladne i da posebno u drugom dijelu sezone zna da bude neprijatno. Na insistiranje ljudi u Bafalu, donijeta je odluka i da se koristi prirodna trava umjesto vještačke.