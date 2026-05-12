Jedan trening sa Novakom Đokovićem bio je više nego poučan za Artura Filsa

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je neočekivano rano završio takmičenje u Rimu. Međutim, u Italiji je imao priliku da sparinguje sa teniserom iz Francuske Arturom Filsom. Momak koji ima 21 godinu, osim što je bio ponosan na duel sa Đokovićem, poslije ispadanja sa turnira u Rimu otkrio je koliko mu je značio meč protiv legende poput Srbina.

Fis je ispao takmičenje u Rimu završio u prvom kolu, pošto je predao meč domaćem igraču Andreji Pelegrino. Iako je završio učešće u Italiji, mnogi vjeruju da je jedan od mladih igrača koji bi mogli da pariraju Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu. Francuz je već osvojio titulu u Barseloni, dok je u Kataru ostao na korak od uspeha, jer je Alkaraz bio bolji. Sve to doprinijelo je Fisu da bude 17. na svijetu, a nema sumnje da će se naći i među 10 najboljih, vrlo brzo.

Dio zahvalnosti svakako ide Novaku Đokoviću, osim što je Fis pobijedio Novaka na treningu pred publikom, Francuz je bio ponosan na priliku da je imao mogućnost da se sastane sa najboljim svih vremena. "Kada vidite brzinu kojom igra, uvijek je važno da se prije turnira trenira u tom ritmu. Vrlo malo igrača to može da izdrži. Što više mogu da treniram sa najboljima, to je bolje za mene", rekao je Fils, govoreći o treninzima sa Đokovićem na početku Mastersa u Rimu.

Fils smatra da mu treninzi sa Đokovićem mogu pomoći u borbi protiv Sinera na samom vrhu ATP tura. "Moram da se naviknem da igram u tom tempu. U prvom setu (protiv Sinera na Madrid openu) nisam navikao na to i djeluje kao da sve ide jako, jako brzo. A onda u drugom setu, kada se malo uđe u meč, pomislite: 'U stvari, mogu da igram'", prokomentarisao je Francuz.

Iako je svatio da može da igra i protiv najboljih na svijetu, Fils je taj meč u Madridu izgubio - vrlo ubjedljivo 6:2, 6:4.