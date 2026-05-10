Zbog Nikole Pilića su teniseri bojkotovali Vimbldon, da li bi tako nešto stvarno moglo da se dogodi i ove godine zbog nezadovoljstva igrača.

Teniseri i teniserke prijete bojkotom. Nisu zadovoljni raspodjelom nagradnih fondova na grend slemovima, smatraju da dobijaju premalo novca od ukupne zarade i žele više. Da li će doći do bojkota zaista? Ostaje da se vidi, sve je krenulo od izjave Arine Sabalenke koja je pokrenula neku vrstu revolucije. Ali, ne bi se to dogodilo prvi put, jer je Nikola Pilić ujedinio asove u prošlosti.

"Teniski otac" Novaka Đokovića i čovjek koji je ostavio ogroman trag u "bijelom sportu" je nažalost preminuo. Međutim, svi pamte šta se dogodilo na Vimbldonu 1973. godine. Tada mu je jugoslovenski savez zabranio da igra na turnirima, mnogi najbolji svjetski asovi su odbili da igraju u Londonu u znak podrške. Bio je to potez koji je zauvijek promijenio istoriju tenisa.

Stali su veliki asovi tada u njegovu odbranu i pokazali da mogu da se ujedine i da rade zajedno. Mogu li to da urade Đoković, Karlos Alkaraz, Janik Siner, Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Elena Ribakina? Vrijeme će pokazati, ali odavno nisu bili ovoliko ljuti i bijesni.

Zašto je Pilić suspendovan?

Nikola Pilić je te 1973. godine imao najbolju sezonu u karijeri, izgubio je u finalu Rolan Garosa od Nastasea, bio u četvrtfinalu US opena, a poslije rezultata u Parizu je vjerovao da može dobro da prođe u Londonu. Ali, tada je došla suspenzija od strane Jugoslovenskog teniskog saveza jer je navodno odbio da igra za reprezentaciju u Dejvis kupu. Suspendovan je na devet mjeseci.

Trebalo je da igra protiv Novog Zelanda u Zagrebu, ali je u istoj nedjelji na programu bio Masters turnir dublova i odlučio je da igra tamo. Reprezentacija je doživjela šokantan poraz od Novozelanđana, pa su krivicu svalili na Pilića i suspendovali su ga. Tada je za učešće na turnirima bilo neophodno i odobrenje nacionalnog saveza. Nikola je tvrdio da je na vrijeme obavijestio čelnike Saveza i da su oni to prihvatili, ali je sve palo u vodu kada je dubl u sastavu Franulović/Jovanović izgubio od Novozelanđana.

Kada su krenule prijetnje bojkotom suspenzija je smanjena sa devet na samo mjesec dana, ali je to značilo da ne može da igra na Vimbldonu. Najveći asovi pisali su organizatorima, tražili da mu se omogući da igra u Londonu, pošto nisu dobili pozitivan odgovor uslijedio je bojkot koji je promijenio istoriju.

Ko je podržao Nikolu, a ko se "pravio lud"?

Mnogi veliki asovi stali su uz Pilića tada. Među prvima je to uradio branilac titule Sten Smit, a onda i imena koja se i te kako pamte - Artur Eš, Džon Njukomb, Ken Rozvel, Roj Emerson, Adrijano Panata, Tom Gorman...

Ko je odbio i ko se "pravio lud". Od prvih 16 na svijetu samo četvorica nisu podržali bojkot - Ilija Nastase, Aleks Metreveli, Jan Kodeš i Rodžer Tejlor. Kodeš je u finalu pobijedio Metrevelija i osvojio titulu koju niko ne priznaje i dan-danas. Igrači poput Džimija Konorsa i Bjorna Borga ispali su u četvrtfinalu. Rumun Nastase se pravdao i tvrdio da je dobio naređenje od države da igra. Navodno je, iako to nikada nije potvrdio, namjerno izgubio u četvrtom kolu da bi podržao bojkot.

