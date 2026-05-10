Julija Salnikova je oduševljena novom snahom, inače bivšom teniserkom.

Grčki teniser Stefanos Cicipas nikako da pronađe izlaz iz krize. Trenuno je 75. igrač na svijetu i evidentno je da saradnja sa roditeljima ne donosi boljitak. Mnogi smatraju da ga je raskid sa koleginicom Paulom Badosom dodatno poljuljao, ali Stefanos je ubrzo našao novu djevojku. O svemu tome iskreno je govorila njegova majka Julija Salnikova.

Cicipas je pre pet godina bio treći teniser na svijetu, stigao je do finala Rolan Garosa i Vimbldona, ali njegova karijera nije krenula u željenom smjeru. Grk je mnogo pažnje medija dobijao zbog veze sa Badosom, a izgleda da nije znao da se nosi konstantnim pritiskom.

"Bili su dobar par, ali to je bio teret za njega. Previše se naprezao", rekla je njegova majka Julija koja zajedno sa suprugom Apostolisom vodi bigu o karijeri svog sina.

Cicipas i Badosa su javno isticali svoju vezu, a čak su i otvorili zajednički Instagram nalog "Cicidosa" kako bi udovoljili svojim fanovima.

"Stalne fotografije, društvene mreže i sva medijska pažnja postepeno su uticali na njega. Iako je rekao da mu se sviđa, unutra se to gomilalo."

Cicipas sada ima novu djevojku, bivšu teniserku Kristen Toms. Julija ne krije da joj se ona mnogo više dopada od Paole.

"Osjećam se kao da je poznajem 90 godina. Ona je veoma slatka djevojka, razume tenis, igrala je za univerzitet, a takođe je izgradila i sopstvenu karijeru u marketingu i reprezentaciji", rekla je.

Flert na društvenim mrežama

Cicipas je odgovarajući na špitanja fanova na društvenim mrežama istakao kako više neće izlaziti sa teniserkana.

"Djevojka koja nije teniserka. Vjerujte mi. Čak i ako ne želite da priznate da postoji takmičarski duh, uvijek postoji takmičarski duh", na ovo je reagovala i Badosa, što je mnogima dokaz da još uvijek nije preboljela Stefanosa.

Par je prvobitno raskinuo u maju 2024. godine, ali su se u roku od tri nedelje pomirili. Ipak, izgleda da su neke stvari bile nepopravljive, pa se dogodio konačan raskid. Cicipas je ubrzo našao novu djevojku, dok je Badosa i dalje sama...