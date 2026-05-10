Hamad Međedović je poslije pobjede u Rimu poslao "uspavanku" u stilu Stefa Karija, a jasno je i kome je bilo to upućeno.

Hamad Međedović je poslije velikog preokreta srušio Žoaa Fonseku na turniru u Rimu - 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). Kada se meč završio srpski teniser je proslavio u stilu Stefa Karija i poslao je "uspavanku" pojedincima. Kome je to bilo upućeno? Brazilskim navijačima, onima koje treba da bude sramota kako su se ponašali na meču.

Jedna stvar je navijanje i podržavanje igrača za koga navijaš, potpuno druga je ometanje, pravljenje haosa i nesportski potezi koje su pravili. Posebno u trećem setu kada je Fonseka bio na ivici poraza, jer je Hamad napravio dupli brejk i vodio sa 4:1. Poslije nekoliko nestvarnih forhenda je Međedović dobio čak i aplauze od njih, ali se ubrzo to pretvorilo u pakao.

Hamad je servirao za meč pri rezultatu 5:4 u trećem setu, imao je meč loptu i onda je jedan rutinski forhend poslao u aut. To je "probudilo" brazilske navijače. Hamad se spremao da servira poslije promašenog prvog servisa, pri rezultatu 40:40 i kada je bacio lopticu u vazduh i krenuo da je udari neki brazilski navijači počeli su da viču iz sve snage i da prave haos. Međedović se okrenuo ka sudiji u stolici Pinogaroteu (Ekvardor) koji je zaista odmah reagovao i zamolio ih da prestanu. Onda je Fonseka uz veliku pomoć vrha mreže vratio brejk, pa dobio svoj servis gem u atmosferi koja je ličila na pravu fudbalsku. Pjevanje, vrištanje, aplauzi, kao da se igra u Brazilu. Ali, tada je Žoao napravio i sam potez koji je do neke mjere sramotan.

U servis gemu Fonseke se i Hamad žalio na navijače, da ga ometaju prije riterna, sudija ih je bezuspješno upozoravao. Očekivalo se da će brazilski teniser bar da proba malo da ih smiri, ako ništa drugo reda radi da proba. Da napravi neki fer-plej potez. Umjesto toga je prišao sudiji i na španskom je pričao sa ekvadorskim sudijom i tada se žalio na Međedovića i na to što Hamad odgovara njegovim navijačima, što se ne ponaša korektno prema njima i što priča sam sa sobom između poena... Zaista teško objašnjiv potez Brazilca.

Hamad Medjedovic’s reaction after beating João Fonseca in Rome.



The put ‘em to sleep celebration.



Izgleda da je taj momenat dao neku novu snagu Hamadu koji je svoj servis gem dobio rutinski, pa je u taj-brejku održao čas tenisa rivalu i dao mu samo jedan poen (7:1). Odmah poslije toga je poslao "uspavanku", kako sramotnim navijačima, tako i Fonseki koji se ponio veoma loše.

Šta je Hamad rekao o navijačima?

Magnificent from Medjedovic



Međedović se "ujeo za jezik" poslije meča, dok je davao izjavu na terenu. Nije htio da ulazi u dodatni sukob sa publikom, već ih je suptilno "pecnuo" riječima.

"Publika mi je mnogo pomogla. Njegovi navijači su mi mnogo pomogli, mislim da su bili... U stvari, neću da komentarišem to, pomogli su mi. Zbog toga sam bio još odlučniji kad je on poveo sa 6:5 u trećem setu. Ostao sam smiren i htio sam da dam maksimum. Drago mi je što sam prošao dalje", rekao je Međedović kome se sada otvorio žrijeb u potpunosti i igra protiv Marijana Navonea za prolaz u osminu finala.

