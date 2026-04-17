Hamad Međedović napravio je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri i igraće u polufinalu turnira u Barseloni.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hamad Međedović prošao je u polufinale turnira u Barseloni. U četvrtfinalu je pobijedio 52. igrača svijeta Nuna Boržeša (Portugal) - 7:6 (8:6), 6:2. Na taj način je ostvario najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, ali se svi nadaju da to može da unaprijedi i da ode još dalje. Posebno pošto se Karlos Alkaraz povukao sa turnira.

Naredni rival srpskom teniseru biće bolji iz meča između Tomasa Mahača (Češka) i Andreja Rubljova (Rusija). Ko god od njih dvojice da mu bude rival, biće to njihov prvi međusobni okršaj. Hamad je potvrdio da se nalazi u veoma dobroj formi pošto je prije Boržeša izbacio sedmog igrača svijeta Aleksa de Minora.

Što se samog meča tiče, prvi set je bio veoma dramatičan. Hamad je u 12. gemu spasao brejk loptu koja je ujedno bila i set lopta i odveo set u taj-brejk. Tamo je bolje krenuo, poveo sa 3:1, pa je pri rezultatu 6:5 imao i prvu set loptu. Nije je iskoristio tada, ali jeste tri poena kasnije.

U drugom setu je iskoristio psihološku prednost, odmah je napravio brejk (3:0), pa potom još jedan (5:1), a onda je mogao sve da završi i tada je jedan lagan smeč promašio. Sunce mu je zasmetalo i promašio je lopticu. Boržeš je to iskoristio, vratio brejk, ali sve što je uspio bilo je da produži meč za nekoliko minuta.

Puro talento



@MedjedovicHamadsigue volando sobre la Pista Rafa Nadal en busca de las semifinales de Barcelona.@bcnopenbs|#BCNOpenBSpic.twitter.com/C12BpzB0zH — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES)April 17, 2026

(MONDO)