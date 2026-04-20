Veliki rezultat u Barseloni odrazio se na plasman Hamada Međedovića na ATP listi.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović napravio je najveći uspjeh karijere plasmanom u polufinale Barselone, turnira iz Serije 500. Mogao je možda i više, pošto je ruskog tenisera Andreja Rubljova "imao na konopcima", ali je u ključnim momentima ostao bez snage. Ipak, to je bilo dovoljno za skok od čak 20 mjesta na ATP listi!

Međedović je osvojio 150 bodova plasmanom u polufinale, a sada sa 814 bodova zauzima 68. poziciju na ATP listi. Pošto se ove sedmice neće igrati turniri jer su u toku kvalifikacije za Masters u Madridu, za narednu sedmicu ne očekuju se veće promjene. Zapravo, Hamad će naredne sedmice samo za jedno mjesto popraviti plasman, jer će preskočiti reprezentativnog kolegu Miomira Kecmanovića kojem će biti izbrisano 40 bodova iz prošle sezone.

To i dalje neće biti najbolji plasman u karijeri za Hamada Međedovića. Svojevremeno jedan od najtalentovanijih igrača na planeti bio je i na 57. mjestu ATP liste, a jasno da bi u narednim sezonama mogao i da nadmaši taj rezutat. Očigledno mu je bilo potrebno vrijeme da sazri u društvu profesionalnih tenisera, a nadamo se da će ga zaobići povrede kako bi mogao da pokaže sav svoj talenat.

Što se tiče ostalih srpskih tenisera, većih promjena nije bilo. Novak Đoković je ostao na četvrtoj poziciji ATP liste i sada je "aktivirao" rekord koji je ukrao Rodžeru Federeru. Pomenuti Kecmanović pao je za sedam pozicija, sa 58. na 65. mjesto ATP liste. Hamad Međedović je treći i posljednji srpski teniser u 100 najboljih, dok je Dušan Lajović na 138. mjestu jedini koji je među 200 najboljih. Ispod je Laslo Đere, koji je nazadovao čak 53 pozicije i sada je 267. igrač na planeti, dok su među 500 najboljih još Ognjen Milić (407) i Dušan Obradović (480).

Damir Džumhur jepao za dvije pozicije i sada zauzima 84. mjesto na najnovijoj ATP listi.