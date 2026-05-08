Srpski teniser Hamad Međedović pridružio se Miomiru Kecmanoviću i nastaviće svoj put na Mastersu u Rimu.

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Francuza Valentina Rojera sa 2:0 u setovima (6:4, 6:3). U narednoj rundi ga čeka igrač o kome se mnogo priča u poslednje vrijeme, u pitanju je Brazilac Žoao Fonseka koji je trenutno 29. "reket" na planeti.

Međedović igra dobru sezonu i prestižni masters u prijestonici Italije bi mogao da mu bude odskočna daska u nastavku karijere.

Srpski teniser je u prvom setu napravio jedan brejk (7. gem), i to mu je bilo dovoljno da povede u setovima. Izdržao je ogroman pritisak rivala u 10. gemu, spasio jednu brejk loptu i iskoristio treću brejk loptu za 1:0.

U drugom setu smo gledali drugačiju priču, ali je Hamad pokazao mnogo bolju igru igru i zadržao je fokus tokom čitavog meča. Jeste pokleknuo prvi na servisu i dozvolio rivalu prednost od 3:1, ali onda je dodao gas, napravio tri brejka u nizu i na kraju rutinski slavio sta sat i 43 minuta.

Što se tiče ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je ranije danas slavio protiv Dalibora Svrčinu sa 2:0 u setovima (6:2, 6:3), dok će najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u petak ne teren gdje ga čeka Hrvat Dino Prižmić.