Kimi Antoneli dominira u Formuli 1, osvojivši "pol" poziciju za Veliku nagradu Majamija. Počeo je da se budi i Meklaren...

Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Nakon duže pauze izazvane otkazivanjem trka na Bliskom istoku, Formula 1 ovog vikenda nastavljena je trkom u Majamiju, uz blago izmijenjena pravila koja, međutim, nijesu značajno promijenila stanje na stazi.

Aktuelni lider šampionata Kimi Antonelli osvojio je pol-poziciju za Veliku nagradu Majamija, sa prednošću od 0,166 sekundi ispred Max Verstappen iz Red Bula.

Za Antonelija je ovo treća uzastopna pol-pozicija, a trka, koja počinje ranije zbog visokih temperatura, biće prilika da dodatno učvrsti lidersku poziciju i pošalje snažnu poruku konkurenciji.

Iz drugog reda startovaće Charles Leclerc iz Ferarija, dok je aktuelni šampion Lando Norris na četvrtoj poziciji, nakon pobjede u sprint trci koja je nagovijestila napredak Meklarena.

Njegov timski kolega Oscar Piastri bio je drugi u sprintu, ali je kvalifikacije završio tek na sedmom mjestu. Između njega i Norisa plasirali su se George Russell (Mercedes) i Lewis Hamilton (Ferarij).

Najveće iznenađenje kvalifikacija priredio je Franco Colapinto iz Alpine, koji je zauzeo osmu poziciju, dok su u prvih deset još i Isack Hadjar (Red Bul) i Pierre Gasly (Alpine).

U generalnom plasmanu Antoneli vodi sa 75 bodova, ispred Rasela sa 68, dok Lekler ima 55. Hamilton je na 43, Noris na 33, a Pjastri na 27 bodova.

Trka u Majamiju mogla bi dodatno rasplamsati borbu za titulu, ali i potvrditi dominaciju mladog Italijana koji ove sezone vozi u vrhunskoj formi.