Italijanski teniser dominantno osvojio Madrid i nastavio da niže pobjede pred Rolan Garos

Izvor: Printscreen/YouTube/Monte Carlo Masters

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Masters u Madridu impresivnom pobjedom u finalu protiv Aleksandar Zverev – 6:1, 6:2, za svega 57 minuta.

Siner je tako deveti put zaredom savladao njemačkog rivala i ispisao istoriju, postavši prvi igrač koji je vezao pet titula na Masters 1.000 turnirima.

Tokom turnira u Madridu, najviše problema imao je u četvrtfinalu protiv mladog Španca Rafaela Hodara, kojeg je savladao 6:2, 7:6.

Nakon toga, rutinski je eliminisao Francuza Artur Fils u polufinalu (6:2, 6:4), da bi u finalu potpuno nadigrao Zvereva.

Nijemac je u meču za trofej djelovao bez rješenja, a razlika u kvalitetu bila je očigledna tokom cijelog susreta.

Ovom pobjedom Siner je dodatno učvrstio prvo mjesto na ATP listi i povećao prednost u odnosu na Karlos Alkaraz.

Italijan će kao prvi nosilac nastupiti i na turniru u Rimu, gdje bi eventualni novi duel sa Zverevom ponovo mogao biti u njegovu korist, s obzirom na ubjedljiv međusobni skor.

Siner je ove sezone već osvojio i turnir u Monte Karlu, dok Alkaraz zbog povrede neće igrati na Rolan Garos.

U odsustvu Španca i povrijeđenog Novak Đoković, Siner trenutno djeluje kao glavni favorit za titulu na predstojećem grend slemu u Parizu.