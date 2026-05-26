Evropska komisija odobrila je isplatu treće tranše sredstava iz Plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje EU u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz Vlade.

“Od ukupnog iznosa, 20,6 miliona eura biće uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO). Ova sredstva doprinijeće daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta”, poručuju iz Vlade.

Crna Gora je, dodaju, ostvarila najbolji rezultat među državama korisnicama Plana rasta za Zapadni Balkan kada je riječ o stepenu ispunjenosti reformskih koraka i povlačenju dostupnih sredstava.

“Odobrena sredstva rezultat su konkretnih reformskih aktivnosti sprovedenih u više oblasti. Posebno su ostvareni značajni pomaci u unapređenju poslovnog ambijenta kroz efikasnije uklanjanje biznis barijera i bolje upravljanje katastrom. Istovremeno, nastavljeno je ulaganje u energetsku efikasnost kroz renoviranje objekata i modernizaciju javne rasvjete”, saopštili su iz Vlade.

Kako dalje ukazuju, napredak je ostvaren i u oblasti zaštite ljudskih prava, gdje je zabilježeno smanjenje broja pritužbi Ombudsmanu, kao i incidenata koje prijavljuju LGBTIQ organizacije civilnog društva.

“U sektoru nauke i inovacija broj finansiranih aktera u Nacionalnom sistemu istraživanja i inovacija povećan je za 50 odsto, dok su rezultati unaprijeđeni i kroz bolje pozicioniranje Crne Gore u statističkom izvještavanju za nauku i inovacije”, ističu iz Vlade.

Kako su naveli, važan iskorak ostvaren je i u digitalizaciji javne uprave: svih 57 planiranih elektronskih usluga za 2025. godinu uspješno je implementirano, čime je u potpunosti ispunjen zacrtani cilj.

Takođe, usvojen je novi model upravljanja karijerom i savjetovanja kroz Strategiju vođenja karijere i savjetovanja za period 2025-2030. godine.

“U oblasti socijalne politike unaprijeđen je sistem aktivacije korisnika materijalne podrške izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, čime se omogućava lakši prelazak korisnika ka tržištu rada i većoj ekonomskoj samostalnosti”, saopštili su iz Vlade.

Kada je riječ o vladavini prava, ostvaren je rast od 20 odsto u popunjavanju radnih mjesta u sudovima nadležnim za borbu protiv korupcije.

“Dodatno, unaprijeđeni su mehanizmi integriteta kroz uvođenje obaveznih godišnjih prijava imovine i sukoba interesa za inspektore, uz nadzor Agencije za sprečavanje korupcije”, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, ovi rezultati potvrđuju snažnu posvećenost Crne Gore sprovođenju reformi u oblastima ekonomije, digitalne i zelene tranzicije, razvoja ljudskog kapitala, kao i jačanja vladavine prava i temeljnih prava.

“Nastavak uspješnog sprovođenja Reformske agende predstavlja važan korak ka daljem napretku u procesu pristupanja Evropskoj uniji i obezbjeđivanju dodatne finansijske podrške za razvoj države”, zaključuje se u saopštenju.