Janik Siner je mnogo toga "pozajmio" od Novaka Đokovića, pa je tako u trenucima drame kada je publika u Madridu bila protiv njega - počeo da se ponaša kako bi i Srbin.

Janik Siner i Aleksander Zverev igraće danas od 17 časova za tititulu na mastersu u Madridu i jasno je da su obojica pametno iskoristili odsustvo Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića sa ovog turnira. Alkaraz je do sada dva puta trijumfovao u Madridu, Đoković je to uradio tri puta, a baš posle meča sjetio ga se Italijan.

S obzirom da je na vrijeme uspio da "podigne" nivo svoje igre i da izađe kao pobednik protiv Artura Fisa (6:2, 6:4), Siner je osjetio kako je to i kada publika navija protiv njega. Nije imao često taj osećaj kroz svoju karijeru, tako da se u Madridu pomalo osećao kako Đoković, verovatno ne toliko zbog toga što je publici bio simpatičan Artur Fis, nego što ne žele da Alkarazov trenutno najveći rival slavi u Španiji.

"Mislim da svako u takvim prilikama ima svoj pristup. Novak Đoković to radi veoma mudro, on je u tome najbolji", rekao je Janik Siner posle meča, smjelo se setivši situacija koje je imao srpski as.

"Ja nemam specijalno rešenje. Ja sam samo srećan što sam uopšte u situaciji da igram. Iako su ljudi ponekad protiv vas, oni su došli da gledaju više tenisa i žele duži meč. Razumijem ih i samo pokušavam da ostanem smiren u veoma teškim situacijama. Publika vam može dati i mnogo toga pozitivnog. Za mene je igranje u Italiji specijalan osećaj. Protiv Hodara je atmosfera bila odlična, Madriđani su bili korektni prema meni", smirivao je strasti Siner.

Biće zanimljivo videti za koga će navijati danas popodne kada se Siner bude borio za još jednu master titulu, jednu od dvije koje mu nedostaju da "kompletira sve" kao Novak Đoković.

Već sada je najmlađi svih vremena (24 godine) koji je igrao finale svakog od devet mastersa.