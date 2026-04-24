Aktuelni vladar Rolan Garosa prinuđen da propusti Grend slem u Parizu.

Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aktuelni vladar Pariza Karlos Alkaraz (22) zvanično se povukao sa Rolan Garosa. Trebalo je da ode u Francusku krajem maja kao dvostruki uzastopni branilac titule, ali je povreda zgloba desne ruke ipak preveliki problem.

"Posle dobijanja rezultata danas obavljenih testpva, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu i na Rolan Garosu, dok ne procenimo razvoj situacije kako bismo odlučili kada ćemo se vratiti na teren. Ovo je težak trenutak za mene, ali siguran sam da ćemo iz ovoga izaći još jači", kratko je saopštio Alkaraz.

Dominantni vladar Rolan Garosa, koji nije izgubio meč na pariskoj šljaci još od 2024, zadobio je povredu prošle nedelje, u toku turnira u Barseloni. Tada je priznao da je situacija komplikovana i da su ugroženi naredni turniri na šljaci i ispostavilo se da su rezultati testova donijeli samo loše vijesti.

Alkarazov izostanak mogao bi da pruži Novaku Đokoviću šansu da "napadne" 25. grend slem trofej u odsustvu trenutno najdominantnijeg tenisera na šljaci. Upravo je Srbin bio poslednji koji je trijumfovao u Parizu pre nego što se Alkaraz popeo na vrh 2024.

Ipak, i Đoković ima problem sa povredom i još se ne zna da li će i kada zaigrati na podlozi na kojoj je osvojio tri grend slem trofeja Rolan Garosa - 2016, 2021. i 2023. Otvoreno prvenstvo Francuske počinje 24. maja, a Novak je siguran u jednom - igraće u Parizu.