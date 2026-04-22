Povreda Karlosa Alkaraza zabrinjava, iako još nije jasno koliko dugo će trajati proces oporavka, mladi Španac je spreman i na nešto dužu pauzu.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Album, Album / Alamy / Profimedia

Povreda Karlosa Alkaraza sve više se pokazuje kao ozbiljan problem koji bi mogao da utiče na narednih nekoliko turnira, uključujući i Rolan Garos. Situacija pred naredne turnire postaje sve neizvjesnija, mladi Španac je optimističan, ali i pored toga nagovjestio je da postoji mogućnost odsustva u periodu od čak šest mjeseci.

Španski teniser je zbog problema sa desnim ručnim zglobom već bio primoran da preskoči turnire u Barseloni i Madridu, dok je njegov nastup u Rimu praktično otpisan. Ono što dodatno brine jeste činjenica da je i njegovo učešće na Rolan Garosu i dalje pod velikim znakom pitanja, što je i sam nagovijestio u ranijim izjavama.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako zvanična dijagnoza još uvijek nije potvrđena, mišljenje stručnjaka dodatno unosi zabrinutost. Doktor Mark Žuvenspan, specijalista za povrede šake, naveo je nekoliko mogućih uzroka, među kojima se pominju upala tetive ili povreda ligamenta u zglobu - oba problema koji mogu biti posebno komplikovani za profesionalne tenisere.

"Kod ovakvih povreda nema sigurnih prognoza.Nekada se povreda smiri uz terapiju, ali u nekim slučajevima oporavak može da potraje znatno duže nego što se očekuje. Ove povrede su varljive - u početku su izražene kroz bol, a kasnije se često razvije stalna nelagodnost koja može da traje dugo", rekao je on.

Prognoze, prema riječima struke, nisu ohrabrujuće jer oporavak može da traje od nekoliko nedjelja pa sve do više mjeseci.

"Može da se sanira za tri nedjelje, ali isto tako može da potraje i šest mjeseci ili duže", zaključio je specijalista.

Sve to ostavlja otvoreno pitanje da li će Alkaraz biti spreman za Pariz i nastup na jednom od najvažnijih turnira u sezoni, gdje brani i titulu. Alkaraz je na meču u Barseloni protiv Ota Virtanena tražio medicinsku pomoć zbog problema sa zglobom i tada je bilo jasno da postoje problemi. Uspio je da završi taj meč i upiše pobjedu, ali ne i da nastavi misiju u Španiji.