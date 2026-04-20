Teniski dvojac dobio je veliko priznanje.

Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je prestižne nagrade "Laureus" za najboljeg sportistu svijeta u prošloj godini, a dobitnik ovog priznanja u ženskoj konkurenciji je bjeloruska teniserka Arina Sabalenka.

Svečana ceremonija proglašenja pobjednika održava se večeras u Madridu, a jedan od domaćina je i najbolji teniser u istoriji Novak Đoković koji je ovu nagradu dobio pet puta u karijeri.

Alkaraz je četvrti teniser u istoriji koji je dobio priznanje "Laureus" poslije Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Osim Alkaraza, u najužem izboru za najboljeg sportistu svijeta u 2025. godini bili su švedski atletičar Armand Duplantis, italijanski teniser Janik Siner, slovenački biciklista Tadej Pogačar, fudbaler PSŽ-a i reprezentativac Francuske Usman Dembele i svjetski prvak u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez.

Bjeloruskinja Arina Sabalenka trenutno je prva teniserka svijeta, prošle godine osvojila je Vimbldon, a već dugo je neprikosnovena na vrhu WTA liste. Sabalenka je prva teniserka koja je osvojila "Laureusov" trofej od 2018. godine, kada je neprikosnovena bila Serena Vilijams.

Za najboljeg mladog sportistu proglašen je fudbaler Barselone Lamin Jamal koji ima samo 18 godina, ali je već jedan od najkvalitetnijih fudbalera na svijetu.

Nagradu "Laureus" za tim godine dobio je PSŽ, aktuelni prvak Evrope, dok je specijalno priznanje za inspiraciju u sportu pripalo nekadašnjem njemačkom fudbaleru Toniju Krosu.

Nagradu "Sport za dobro" ponijela je nevladina organizacija za razvoj sporta "Futbol Mas" iz Čilea, dok je legendarna rumunska atletičarka Nađa Komaneči dobitnica nagrade za životno djelo.

