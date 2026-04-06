Huan Kralos Ferero se ne usuđuje da otpiše velikog srpskog šampiona Novaka Đokovića.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Nekadašnji trener Karlos Alkaraza Huan Karlos Ferero smatra da je još rano otpisivati velikog šampiona Novaka Đokovića. Iako se uveliko priča o eri Alkaraza i Sinera, Španac kaže da postoji nekoliko igrača koji bi mogli da ih ugroze u nastavku sezone. Na taj način je direktno odgovorio Toniju Nadalu koji je odavno poslao Novaka u zaborav.

U intervjuu za "Marku" je upitan o riječima Tonija Nadala da su Karlos Alkaraz i Janik Siner daleko ispred konkurencije na ATP turu. Za njega postoje trojica igrača koji bi mogli da im zadaju dosta problema.

"Postoji izvjesna razlika, ali ne toliko. Aleksandar Zverev je pokazao da je blizu, možda inspirisani Tejlor Fric, a Novak Đoković uvijek mora biti uzet u obzir. To su igrači koji mogu da poremete Karlosa i Janika. Tačno je da ako su obojica na svom najboljem nivou, superiorniji su od ostalih, ali postoje rivali koji im mogu otežati stvari.

Šta je rekao Toni Nadal?

Stric Rafaela Nadala je jedino izdvojio nekadašnjeg učenika Aleksandra Zvereva, za koga kaže da je bolji od 24-ostrukog šampiona Novaka Đokovića.

"Jedini za koga mislim da bi mogao malo da im zaprijeti jeste Zverev, pod uslovom da je spreman da promijeni neke navike, i u igri i u karakteru. Ako je spreman da se bori... Jer Zverev ima sjajnu kontrolu lopte i veoma dobar servis. Rekao sam to Zverevu kada je došao da trenira. Rekao sam mu: ‘Gledaj, imaš taj servis, koliko brejkova će ti uzeti tokom meča? Dva? Onda igraj mnogo agresivnije.’ Jer ti nisi kao Rafa, koji je morao da se bori za svaki poen. Znaš da će ti u dugom meču uzeti dva brejka, zato preuzimaj mnogo veći rizik".

Izvor: GJL/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Smatra da je konkurencija u tenisku nikad slabija i podsjetio se ere "velike trojke". "Alkaraz može da ide dokle god želi. Prije svega, ima posebne fizičke predispozicije, ima veoma dobre tehničke sposobnosti i povrh svega - ima sreću: ima rivale nižeg nivoa. I ne govorim to zato što sam stric Rafaela Nadala - nimalo. Trudim se da budem nepristrasan. Ali jasno je, vi ste to ranije rekli: nekada su Rafael ili Đoković igrali protiv Del Potra, i ako bi Del Potro imao sjajan dan, mogao je da te pobijedi. Ranije su Rafael i Federer igrali protiv Vavrinke ili Mareja i znao si da ćeš patiti i da će meč biti komplikovan", rekao je Toni Nadal za jedan španski radio.