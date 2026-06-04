Svi pričaju o Nućijevoj izjavi o Emini Jahović: Reper nam otkrio istinu i šta je zapravo izgovorio o njoj

Nući je tokom promocije ugostio Eminu Jahović s kojom je sarađivao na duetskoj pjesmi.

Izvor: Youtube

Reper Igor Panić, poznatiji kao Nući, juče nam je u intervjuu ispričao brojne pojedinost iz privatnog života, kako je protekla promocija na kojoj je okupio veći dio estrade, raspravi sa Karleušom, ali i Vojažu.

Nući se dotakao na samom početku nastupa na Music Week-u i otkrio da mu je ovo šesti put da nastupa na pomenutom festivalu na Ušću.

"Ovo je moj šesti nastup na Mjuzik viku, i može se reći da sam već domaćin. To se nekako samo slagalo godinu za godinom i drago mi je što sam toliko tu. Sada će ljudi prvi put moći da me čuju uz bend, što je logičan nastavak. Ovo je najveći festival u reginu po svim parametrima, ispunjava najviše standarde. Uvijek imam veliku odgovornost. Ne bih to nazvao tremom jer to je ona pozitivna trema, koju možeš da kontrolišeš. Odgovornost je uvijek tu", iskren je on, a onda se dotakao i kritika vezano za stajling:

"Volim i da ulažem u sebe i u svako pojavljivanje. Imam i ljude koji mi pomažu oko stajlinga, imam svog stilistu već 4 godine - on je zadužen za sve što vi pamtite. Na haltere sam pristao jer mi je to najmanja tema, ništa strašno. To su čarape, imam slobodu da radim šta hoću.

Cio intervju sa Nućijem pogledajte na Jutjubu:

"Ženim se daleko od Srbije": Nući bez zadrške o svađi sa Vojažem, sukobu sa Karleušom i gala svadbi Izvor: YouTube

Nući je tokom promocije ugostio Eminu Jahović s kojom je sarađivao na duetskoj pjesmi, a tom prilikom je rekao i da "njen autorski rad puno košta". Sada je za MONDO otkrio i da li mu je Emina zamjerila ovu izjavu.

"Nikada nisam rekao da puno košta, ja njen autorski rad puno cijenim. To se u naslovima stavi nešto što je blizu rečenog, a zapravo je drugačije. Ponavljam, cijenim njen kantautorski rad i ostavili smo prostora da se u pjesmu autorski ubaci, ali ona ništa nije htjela da mijenja."

"Vojaž ima privatnih problema"

Na pitanje zašto se Vojaž nije pojavio na promociji i šta se među njima dešava, Nući nam je otkrio detalje koje reper nije.

Vidi opis Svi pričaju o Nućijevoj izjavi o Emini Jahović: Reper nam otkrio istinu i šta je zapravo izgovorio o njoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 13 13 / 13

"Imao je nekih privatnih probema, javio se. Nije mogao da dođe, sve je u redu. Nemam šta da komentarišem", iskren je on.

Cio intervju sa Nućijem pogledajte u video snimku u okviru teksta