Kako se navodi u saopštenju, Agencija je utvrdila da je emitovani sadržaj bio suprotan obavezama emitera propisanim Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama, posebno u dijelu koji se odnosi na zaštitu ljudskog dostojanstva

Izvor: Agencija za audiovizuelne medijske usluge

Agencija za audiovizuelne medijske usluge (AMU), donijela je rješenja kojima se emiterima TV Adria i TV Prva izriču maksimalne novčane kazne u iznosu od po 10.000 eura zbog emitovanja dokumentarnog filma „Referendum – priča o izmišljenoj slobodi“. Postupci su, kako je saopšteno iz AMU-a, pokrenuti po službenoj dužnosti usljed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države.

Kako se navodi u saopštenju, Agencija je utvrdila da je emitovani sadržaj bio suprotan obavezama emitera propisanim Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama, posebno u dijelu koji se odnosi na zaštitu ljudskog dostojanstva, zabranu širenja mržnje i očuvanje pluralizma i demokratskih vrijednosti.

“Pri donošenju odluke uzeto je u obzir da su oba emitera i ranije bila predmet regulatornog nadzora i da su im u prethodnim slučajevima izricane mjere i upozorenja zbog sličnih sadržaja, te da su utvrđene povrede nastavljene uprkos prethodno izrečenim regulatornim intervencijama. Imajući u vidu navedeno, a naročito težinu i obim povrede, činjenicu da je sadržaj objektivno podoban da podstakne netrpeljivost prema dijelu građana Crne Gore, okolnost da je emitovan u vrijeme obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore, kao i da je završnim porukama sugerisano buduće djelovanje, Agencija nalazi da je izricanje ove mjere srazmjerno i opravdano radi ostvarivanja zaštite javnog interesa i sprječavanja budućih sličnih povreda”, navode iz AMU-a.

AMU će, kako zaključuju, i ubuduće, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, dosljedno reagovati u svim slučajevima kršenja zakonskih obaveza televizijskih i radijskih emitera za koje i ima zakonsku nadležnost, posebno kada je riječ o sadržajima koji podstiču mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.