Slavni golfer Tajger Vuds ponovo izazvao saobraćajnu nesreću posle koje je uhapšen. Vijest je brzo stigla i do predsjednika Sjedinjenih Država, Donalda Trampa.

Poznati golfer Tajger Vuds uhapšen je nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila ovog petka u gradu Džupiter na Floridi, gdje se njegovo vozilo prevrnulo. Nedugo nakon udesa, lišen je slobode i optužen za vožnju pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

Šerif Džon Budensijek saopštio je da je Vuds nakon nesreće pokazivao “znakove ometenosti”. Prema njegovim riječima, golfer je vozio automobil marke “Lend rover” i pokušavao da pretekne kamion pri velikoj brzini, nakon čega je izgubio kontrolu i prevrnuo se na bok.

Policija je odmah sprovela alkotest koji je bio negativan, ali je Vuds odbio da se podvrgne testu urina. “Nakon što nije prihvatio, optužen je za vožnju pod dejstvom alkohola ili narkotika, za oštećenje imovine i za odbijanje testiranja”, naveo je Budensijek.

Prema informacijama sa mjesta nesreće, Vuds je nakon izlaska iz vozila bio “letargičan”, što je dodatno podstaklo sumnje da je bio pod uticajem određene supstance.

Ovo nije prvi put da je poznati golfer imao probleme sa vožnjom pod uticajem alkohola ili drugih supstanci, niti prvi ozbiljniji saobraćajni incident u kojem je učestvovao.

Nakon nesreće oglasio se i predsjednik SAD Donald Tramp, koji je istakao da mu je Vuds blizak prijatelj.

“Veoma mi je žao. Imao je neke probleme. Ima neke poteškoće. Dogodio se udes, to je sve što znam. Veoma mi je blizak prijatelj. On je nevjerovatna osoba. Ipak, ima neke poteškoće. Neću da pričam o tome”, rekao je Tramp.