"Nevina" Trampova snaja bila sa Dikapriom, šeikom, a gangsteru pisala u zatvoru: "Jedva čekam da izađeš da zatrudnim"

Vanesa Tramp ozvaničila je nedavno vezu sa Tajgerom Vudsom, a o njenom ljubavnom životu često se pisalo u prošlosti iako je pokušavala sebe da predstavi kao nevinašce.

Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Vanesa Tramp, bivša snaja Donalda Trampa, u vezi je sa poznatim golferom Tajgerom Vudsom, koji je nekada bio u centru skandala zbog brojnih prevara bivše supruge. Iako je dugo oklijevao da uplovi u odnos sa Vanesom zbog bliskog odnosa sa Donaldom Trampom, na kraju su ipak otpočeli romansu.

Sa druge strane, bivša snaja ostala je bliska s porodicom Tramp i nakon razvoda – prisustvovala je porodičnim događajima i učestvovala u predizbornoj kampanji 2024. Iako je Donald Tramp junior sada u novoj vezi, njen status u porodici nije time narušen.

Ipak, poznato je da je prije braka s njim, imala niz intrigantnih romansi koje su su kosile sa imidžom "nevinašceta" koji je ostavljala u javnosti.

Ozvaničila vezu sa Tajgerom Vudsom

"Ljubav je u vazduhu i život je bolji sa tobom pored mene! Radujemo se našem zajedničkom putovanju kroz život. U ovom trenutku cijenili bismo privatnost za sve one koji su nam bliski", napisao je Tajger Vuds na Instagramu uz slike sa Vanesom Tramp.

Inače, jedna od prvih koja je objavu prokomentarisala bila je Ivanka Tramp koja je napisala: "Tako sam srećna zbog vas".

Zabavljala se sa gangsterom Latino kraljem

Vanesa Tramp bila je u vezi sa Valentinom Riverom, gangsterom i Latino kraljem. Upoznali su se u školi, u to vrijeme prezivala se Hejdon, a veza je trajala pet godina.

Tokom tinejdžerskih godina Rivera se pridružio uličnoj i zatvorskoj bandi iz Čikaga, Vanesa ga je vozila do Njujorka gde je obavljao poslove sa drogom.

Razišli su se nakon što je Rivera odslužio 16-mjesečnu kaznu na ostrvu Rajkers, a Vanesa se zbližila sa Leonardom Dikaprijem. Ipak, dok je bio u zatvoru, slala mu je pisma i tugovala zbog propuštenih rođendana.

"Nedostaješ mi jako, pogotovo jer mi je rođendan. I voljela bih da si ovdje da proslaviš sa mnom. Ali izaći ćeš za moj 18. rođendan. Jedva čekam tu godinu jer će se mnogo toga dogoditi. Moj 18. rođendan, vratićeš se u moje naručje, moja matura, želim da zatrudnim i imam dijete sa tobom..", detalj je iz jednog pisma Riveri koji je bio osuđen zbog ubistva iz nehata.

Prevarila momka sa zauzetim Dikaprijem

Ta romansa nije bila javna, ali je New York Magazine pisao 1998. godine, tada 20-godišnja manekenka Vanesa Tramp i glumac izazvali su "mini-senzaciju" nakon što je viđena kako ga mazi na premijeri filma "Two Girls and a Guy" u Njujorku.

Šuškalo se da su ona i Dikaprio bili ludo zaljubljeni, ali je njegova tadašnja devojka Sindi Gvadženti negirala tu vezu, navodi Daily mail.

Ljubila šeika čiji je otac bio povezan sa Al Kaidom

Vanesa Tramp je tri godine bila u vezi sa saudijskim princom Kalidom bin Bandarom bin Sultanom Al Saudom, a dve godine su živeli zajedno. Raskinuli su ubrzo nakon napada 11. septembra 2001.

Princ je napustio SAD zbog sumnji da je njegov otac bio povezan sa Al Kaidom, piše CNN. Dok neki izvori tvrde da su planirali venčanje i da su bili nerazdvojni, drugi kažu da veza nije bila toliko ozbiljna. Princ se 2011. oženio bogatom Britankom.

Brak sa Trampovim sinom

Vanesa je Trampa Juniora srela na modnoj reviji, venčali su se 2005. a razveli 2018. Imaju petoro dece. Njihova ćerka Kai bavi se golfom kao i sin Tajgera Vudsa Čarli. Bivši sportista ima i ćerku Sem, koja kao i njen brat, pohađaju istu školu gde ide i Kai Medison Tramp.

Trampova unuka i Čarli Vuds takmičili su se nedavno na golf turniru u Južnoj Karolini. Tajger Vuds nije bio na tom događaju.

(Žena.blic.rs/Mondo)