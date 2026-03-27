Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odustao je od Mastersa u Monte Karlu.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Monte Karlu. Organizatori turnira su potvrdili da se srpski as povukao sa turnira i očekuje se da njegov naredni nastup bude u Rimu gde će se pripremati za Rolan Garos.

Ovo je donekle i očekivano, pošto se Novak povukao iz Majamija zbog problema sa povredom, a pošto je raspored u ovom dijelu sezone zgusnut, nije imalo razloga da rizikuje.

"Novak Đoković se povukao sa turnira, nadamo se da ćemo ga uskoro vidjeti na terenu i šaljemo mu najljepše želje", stoji u kratkom obavještenju prestižnog turnira.

Osim Đokovića, još dvojica Top 10 igrača odustali su od Monte Karla, a to su Tejlor Fric i Ben Šelton.

Novak Djokovic withdraws from Monte-Carlo.



At the moment three top 10 players are missing the tournament:



Djokovic

Fritz

Sheltonpic.twitter.com/KWfDq2E8CF — José Morgado (@josemorgado)March 27, 2026

Šta se dešava sa Đokovićem?

Srpski as se posle sjajnog starta sezone i finala na Australijan Openu vratio na američku turneju, ali se nije proslavio. U Indijan Velsu je poražen u osmini finala od Džeka Drejpera, a potom napustio SAD. Odlučio je da preskoči Majami zbog problema sa povredom i ponovo uzme dužu pauzu.

Srpski as je trenutno u Beogradu gde uživa sa porodicom i prijateljima, a očigledno je odavno donio odluku o odustajanju od Monte Karla koji je na programu od 4. do 12. aprila.