Ruski teniser Danil Medvedev osvrnuo se na odluku koju je Novak Đoković donio početkom januara.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković napustio je početkom godine Asocijaciju teniskih profesionalaca (PTPA) koju je osnovao sa Kanađaninom Vasekom Pospišilom. Srpski as je iznenadio tenisku planetu odlukom da neće biti dio organizacije čija je prvobitna misija bila poboljšanje statusa nižerangiranih tenisera, kao i uvećanje nagradnog fonda na turnirima. Činilo se da im ide dobro, a ovaj Đokovićev potez je iznenadio i Rusa Danila Medvedeva.

Medvedev se konačno vratio prepoznatljivoj formi, stigao je do finala Indijan Velsa i od njega se dosta očekuje ove sezone. Poznat je kao neko ko bez ustezanja priča o problemima u bijelom sportu, pa se kratko osvrnuo na to što je Đoković izašao iz PTPA.

"Ne znam tačne razloge... ali to nesumnjivo loše izgleda za udruženje. Govorimo o suosnivaču poput Noleta. Lično, uvijek sam bio za PTPA, iako nikada nisam bio uključen", rekao je Medvedev.

Zašto je Đoković napustio PTPA?

Srpski as je je u saopštenju javnosti iznio razloge ove odluke, ali je umnogome ostao nedorečen. "Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka donijeta je usljed dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i moj imidž predstavljani".

"Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili kada smo osnivali PTPA, sa ciljem da igračima obezbijedimo snažniji, nezavisan glas, ali je postalo jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni sa trenutnim pravcem u kojem se organizacija kreće".

"Nastaviću da se fokusiram na tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni mnogo uspjeha u daljem radu, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", objavio je Novak Đoković.

