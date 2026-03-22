Novak Đoković odlučio je da se povuče sa turnira u Majamiju, ali je i pored toga dobio dvije dobre vijesti sa Floride.

Novak Đoković povukao se sa turnira u Majamiju zbog problema sa ramenom desne ruke, čime je ostao bez 650 ATP bodova i izgubio treće mjesto na svjetskoj rang-listi, koje je preuzeo Aleksander Zverev.

Ipak, situacija je mogla biti i nepovoljnija po srpskog tenisera. Njegovi rivali u borbi za plasman – Lorenco Muzeti, Aleks de Minor i Ben Šelton – nijesu uspjeli da iskoriste priliku da ga prestignu. Muzeti se povukao sa turnira, dok su de Minor i Šelton eliminisani.

Teoretsku šansu da prestignu Đokovića imaju još Tejlor Fric i Feliks Ože-Alijasim, ali pod uslovom da ostvare vrhunske rezultate u Majamiju – Fric bi morao da osvoji titulu, a Ože-Alijasim da stigne najmanje do finala.

Nakon Majamija slijedi sezona na šljaci i priprema za Rolan Garos, a očekuje se da Đoković, ukoliko se oporavi, nastupi na Mastersu u Monte Karlu početkom aprila.

U nastavku ga potencijalno očekuju turniri u Madridu i Rimu, prije nego što krajem maja počne drugi grend slem u sezoni – Rolan Garos.