Najbolji srpski sportista u istoriji Novak Đoković viđen je na poznatoj lokaciji u Beogradu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković trenutno se nalazi u Beogradu gdje je bio specijalni gost na nastupu Grka Konstantinosa Argirosa. Poznati izvođač je u jednom momentu prekinuo program i posebno pozdravio legendu koja već neko vrijeme živi sa porodicom u Atini, ali je trenutno na odmoru u rodnom gradu.

Đoković je uzeo dužu pauzu nakon Mastersa u Indijan Velsu i njegova naredna destinacija biće Monte Karlo gdje je godinama živio. Novak uživa u posljednjim godinama karijere i sve češće ga viđamo na poznatim lokacijama i velikim događajima. Najbolji svih vremena je već bio na nastupima Argirosa u Grčkoj i još jednom je imao poseban doček.

"Večeras ne slavimo samo muziku, slavimo i veličinu i čovjeka koji je cijelu naciju učinio ponosnom, najvećeg svih vremena, mog prijatelja, legendu. Pozdravite gromoglasno Novaka Đokovića. Brate, šaljemo ti ljubav i veliko poštovanje za tebe i tvoju porodicu", rekao je Grk kome je Novak uzvratio pokazavši srce rukama.

Srpski as je ranije u četvrtak viđen u društvu nekadašnjeg koišarkaša Crvene zvezde i dugogodišnjeg prijatelja Tadije Dragićevića. Lokacija je poznati kafić čiji je vlasnik bivši košarkaš.

Novak je očekivano privukao dosta pažnje, pozdravljao se i ćaskao sa poznanicima, a među njima je bilo još jedno poznato lice. Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić je takođe uživao društvu legende. Nije poznato da li se isto društvo okupilo i u noćnom provodu.