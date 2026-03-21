Rukometaši sa +4 iz prvog meča žele sigurnu pobjedu u Podgorici i plasman u duel sa Slovenijom

Rukometna reprezentacija Crne Gore sjutra (18 časova) dočekuje Finsku u revanšu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, sa četiri gola prednosti iz prvog meča (36:32).

Iako su “lavovi” već napravili veliki korak ka plasmanu u baraž, u kojem bi protivnik bila Slovenija, iz tabora reprezentacije poručuju da opuštanja nema.

"Imamo dobru prednost iz prve utakmice, ali treba da igramo kao da je 0:0. Moramo biti maksimalno koncentrisani i pokušati da pobijedimo", kazao je Luka Radović.

Reprezentacija će prvi put nakon godinu igrati zvanični meč u Podgorici, a ulaz u “Bemax arenu” biće slobodan.

"Velika je privilegija igrati pred domaćom publikom, nadamo se punoj dvorani", dodao je Radović.

Sličnog stava je i Miodrag Ćorsović, koji upozorava da posao još nije završen.

"Stekli smo prednost, ali to ne mora ništa da znači. Ako ne budemo na maksimumu, možemo imati problema. Moramo popraviti igru iz prvog meča i ostvariti pobjedu", rekao je Ćorsović.

U slučaju prolaska, Crna Gora će u maju igrati odlučujući baraž protiv Slovenije za plasman na Svjetsko prvenstvo.