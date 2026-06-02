Krilni napadač Partizana Demba Sek ostaje u Humskoj i nakon pozajmice iz Torina.

Fudbalski klub Partizan donio je prvu odluku nakon sudbonosne sjednice Skupštine i ostavke potpredsjednika za sportska pitanja Predraga Mijatovića. Crno-bijeli su odlučili da otkupe krilnog napadača Dembu Seka, koji je tokom sezone bio jedan od najboljih igrača tima iz Humske.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Partizan će platiti Torinu 1,4 miliona eura u tri rate, a italijanski klub zadržaće i određeni procenat od naredne prodaje. Tako bi Demba Sek zapravo mogao da donese dva miliona eura Torinu, koliko je italijanski tim prvobitno tražio od Partizana.

"Mislim da ćemo otkupiti Dembu Seka. Ne po onoj cijeni koja je bila. Mi smo ponudili ono što možemo da platimo, da obeštećenje iznosi 1,4 miliona eura, a da uplata bude u ratama na tri godine. I da uključi procente, 10 ili 15 odsto od dalje prodaje. Na to smo spremni, to je naš maksimum. Mi 2,2 miliona eura da platimo nemamo, jedino da opljačkamo banku. Drugačije ne postoji način, ali na tri godine računamo da to možemo", precizirao je Ljajić tokom gostovanja u podkastu „2x45“.

Tokom prve sezone u srpskom fudbalu Demba Sek je odigrao 40 utakmica, postigao šest golova i upisao devet asistencija. Bila je to jedna od najboljih godina njegove karijere, jer ovakve brojke nije uspijevao da ostvari čak ni u italijanskim nižim ligama. Zbog toga u Humskoj vjeruju da Sek može pružiti još više.

"Neka postigne desetak golova naredne sezone, računamo da na Seku možemo da zaradimo. Malo fudbalera, čak i u Evropi, ima startnu brzinu kao on. Ima sve što je potrebno za velikog igrača. Da ima bolju statistiku, vrijednost bi mu bila veća i teško bismo ga zadržali, ali da je igrač na kojem možemo da zaradimo nema nikakve dileme", zaključio je predsjednik Partizana.

Krilni napadač iz Senegala ima 25 godina, pa bi Partizan u bliskoj budućnosti mogao da unovči njegove dobre partije. Za to će biti neophodno da Demba Sek odigra još jednu uspješnu sezonu u crno-bijelom dresu, na koji se privikavao tokom prethodnih godinu dana provedenih na pozajmici.