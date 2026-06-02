Njihova ćerka Talia se dobro uklapa, ali još uvijek uči jezik, a od sledeće godine planiraju da krene da uči francuski.

Izvor: MN Press

Košarkaš Nemanja Nedović, njegova supruga Mina i ćerka Talija već neko vrijeme žive u Monaku, a sada su govorili o životu u inostranstvu.

"Na život u Monaku stvarno se nije bilo teško navići. Mislim da će biti teže da se odviknemo kada budemo morali da odemo odatle, nadam se ne uskoro", rekla je Mina i dodala:

"Sve je savršeno! Monako je, po mom mišljenju, najljepše mjesto za život. Sve je nekako mirno, ušuškano, bezbjedno. Klima je fenomenalna. Ljudi su ostvareni i srećni, samim tim i otvoreni za druženja, tu su da ti se nađu. Stekli smo mnogo prijatelja i stvarno uživamo."

Mina Nedović otkrila je i kako se njihova ćerka uklopila u novu sredinu.

"I njoj je divno. Jedino postoji barijera kada je riječ o jeziku. Nijesmo željeli da prije trećeg rođendana krene u vrtić, ali imamo sreću da je u našem okruženju mnogo Nemanjinih saigrača sa djecom tog uzrasta, tako da i ona ima svoje društvo. Nadamo se da će od naredne godine početi da uči francuski jezik, a za sada zna neke osnove koje svakodnevno sluša. Moja želja je da uči francuski i engleski jezik."

"Volimo da smo zajedno, to nam je važno"

Vidi opis "Nije teško navići se na život u Monaku, ljudi su ostvareni": Žena Nemanje Nedovića otkrila kako se snašla ćerka Talia Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/minamilutinovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Printscreen/Instagram/minamilutinovic Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mina je otkrila i kako ona i Nemanja provode vrijeme kada nemaju profesionalne obaveze.

"Stvarno smo odlično organizovani i trudimo se da maksimalno iskoristimo to što se u okolini Monaka nalazi toliko lijepih mjesta kao što su Kan, Nica, Sen Trope... Sada kada je stiglo lijepo vrijeme, ne znam gdje bih prije išla", rekla je kroz smijeh.

"Već sam pripremila listu za svaki Nemanjin slobodan dan, gdje možemo da odemo i šta treba da obiđemo. Volimo da budemo zajedno, to nam je važno."